Врач Мясников: гипертоникам в жару нужно следить за количеством питьевой воды
Врач Мясников обратил внимание на то, что гипертоникам в жару нужно особенно внимательно следить за количеством воды, употребляемой на протяжении дня.
«Гипертонику особо большой избыток жидкости не нужен, но он чувствителен к обезвоживанию в том числе. Важно пить достаточно», - подчеркнул специалист.
Александр Мясников отметил, что летом нужно стараться есть больше овощей, поскольку они содержат необходимую организму влагу, обогащенную микроэлементами, электролитами. Фрукты полезнее употреблять в охлажденном виде, это снижает их гликемическую нагрузку.
Помимо того, добавил Мясников, в жару и любую другую погоду гипертоникам нужно продолжать принимать назначенные лечащим врачом лекарства.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий