Врач Мясников: гипертоникам в жару нужно следить за количеством питьевой воды

Врач Александр Мясников: гипертоникам вредит как избыток, так и недостаток жидкости в дневном рационе.Врач Мясников обратил внимание на то, что гипертоникам в жару нужно особенно внимательно следить за количеством воды, употребляемой на протяжении дня.«Гипертонику особо большой избыток жидкости не нужен, но он чувствителен к обезвоживанию в том числе. Важно пить достаточно», - подчеркнул специалист.Александр Мясников отметил, что летом нужно стараться есть больше овощей, поскольку они содержат необходимую организму влагу, обогащенную микроэлементами, электролитами. Фрукты полезнее употреблять в охлажденном виде, это снижает их гликемическую нагрузку.Помимо того, добавил Мясников, в жару и любую другую погоду гипертоникам нужно продолжать принимать назначенные лечащим врачом лекарства.

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