Метеозависимость сигнализирует об анемии и дефиците железа
Научные исследования показывают, что магнитное поле Земли и солнечная активность не оказывают прямого влияния на здоровье человека. Исключением являются лишь особые случаи, такие как космонавты и летчики, которые могут подвергаться повышенной радиации во время магнитных бурь.
Для большинства здоровых людей изменения атмосферного давления и солнечная активность не вызывают негативных реакций. Симптомы, которые обычно связывают с метеозависимостью, зачастую являются проявлениями уже существующих заболеваний.
В частности, это касается людей, страдающих:
анемией,
латентным дефицитом железа,
сбоями в работе щитовидной железы,
хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Некоторые исследования указывают на то, что космическая погода может влиять на электрический заряд внутри клеток человеческого организма, что может приводить к физическим изменениям в периоды повышенной солнечной активности. Однако важно отметить, что гораздо более сильное магнитное поле, используемое в процедуре МРТ, не оказывает вредного воздействия на здоровье человека.
Неврологи утверждают, что плохое самочувствие в период магнитных бурь может быть связано с ипохондрией и самовнушением, здоровый организм устойчив к небольшим колебаниям внешних магнитных полей.
Таким образом, несмотря на возможное воздействие электромагнитных полей, для большинства людей они не представляют серьезной угрозы при нормальных условиях жизни на Земле.
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