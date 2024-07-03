Метеозависимость сигнализирует об анемии и дефиците железа

Существует распространенное мнение, что магнитные бури могут негативно сказываться на здоровье метеозависимых людей, вызывая различные недомогания. Однако современная медицина не признает существование такого состояния, как метеозависимость, и не включает его в Международную классификацию болезней (МКБ).Научные исследования показывают, что магнитное поле Земли и солнечная активность не оказывают прямого влияния на здоровье человека. Исключением являются лишь особые случаи, такие как космонавты и летчики, которые могут подвергаться повышенной радиации во время магнитных бурь.Для большинства здоровых людей изменения атмосферного давления и солнечная активность не вызывают негативных реакций. Симптомы, которые обычно связывают с метеозависимостью, зачастую являются проявлениями уже существующих заболеваний.В частности, это касается людей, страдающих:анемией,латентным дефицитом железа,сбоями в работе щитовидной железы,хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Некоторые исследования указывают на то, что космическая погода может влиять на электрический заряд внутри клеток человеческого организма, что может приводить к физическим изменениям в периоды повышенной солнечной активности. Однако важно отметить, что гораздо более сильное магнитное поле, используемое в процедуре МРТ, не оказывает вредного воздействия на здоровье человека.Неврологи утверждают, что плохое самочувствие в период магнитных бурь может быть связано с ипохондрией и самовнушением, здоровый организм устойчив к небольшим колебаниям внешних магнитных полей.Таким образом, несмотря на возможное воздействие электромагнитных полей, для большинства людей они не представляют серьезной угрозы при нормальных условиях жизни на Земле.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки