Ученые назвали группу крови, присущую глупым людям

Зарубежные ученые провели новое исследование, в результате которого была выявлена группа крови, связанная с возможным снижением уровня интеллектаПоследние исследования западных ученых показали, что люди с четвертой группой крови чаще других имеют сниженный уровень IQ. Исследователи объяснили этот вывод особыми генетическими характеристиками, свойственными обладателям четвертой группы крови.Тем не менее, это вызвало некоторые противоречивые реакции, поскольку недавно ученые из другой международной группы утверждали, что наиболее низкий уровень интеллекта характерен для людей со второй отрицательной группой крови.Несколько специалистов призвали своих коллег быть более осторожными в интерпретации полученных данных, указав на сложность исследования связей между генетическими факторами и когнитивными способностями людей.

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