Врач Бочарова ответила, сколько колбасы можно съесть за день без вреда для организма

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова: есть колбасу каждый день можно, но строго в небольшом количестве.Разнообразные колбасные изделия – один из самых популярных продуктов у россиян. Врач Бочарова отметила, что их ежедневное неумеренное употребление негативно влияет на состояние организма. В частности, это может стать причиной появления лишнего веса.«В 100 граммах вареной говядины содержание жира — 16-17%. В молочной вареной колбасе жирность равна уже 22–24%, в полукопченой колбасе — от 30 до 44%, в сырокопченой — до 67%. Если этот продукт присутствует в меню каждый день, то рано или поздно могут возникнуть проблемы с избыточным весом», - предупредила медик.Татьяна Бочарова добавила, что колбаса – это также источник большого количества соли. Она напомнила, что взрослый человек не должен съедать за день больше 6 граммов соли в день, при этом 100 граммов колбасы содержат порядка 2,5 граммов соли – почти половину суточной нормы.Избыток потребляемой соли чреват скоплением в тканях жидкости, появлением отечности, повышением артериального давления. Вдобавок увеличиваются нагрузки на почки и сердце, ухудшается внешний вид, предостерегла эксперт.Также Бочарова обратила внимание на то, что некоторые копченые колбасы содержат в себе потенциальный канцероген бензапирен.Можно ли есть колбасу каждый день? По словам Бочаровой, можно – исключительно умеренно.Эксперт ответила, сколько колбасы можно съесть за день без вреда для организма:«Злоупотреблять колбасой не следует, но пару тонких ломтиков в день себе позволить можно».Можно ли заболеть раком из-за колбасы? Любителей этого продукта обычно предупреждают о риске рака кишечника. Но врач констатировала: только колбаса не может быть причиной рака, его возникновение – это результат воздействия разных факторов (например, в целом нездорового питания, вредных привычек, наследственности).

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