«Содержит витамины»: врач Умнов рассказал о пользе мороженого

Врач-хирург Александр Умнов: натуральное мороженое является источником витаминов и полезных микроэлементов.Врач Умнов рассказал о пользе мороженого. Медик заявил, что употребление лакомства, изготовленного из натуральных ингредиентов, способствует увеличению уровня серотонина, благодаря чему улучшается настроение и повышается стрессоустойчивость.Кроме того, такой продукт обеспечивает организм полезными микроэлементами – аминокислотами, кальцием, натрием, фосфором, калием, магнием. Вдобавок натуральное мороженое содержит витамины (в их числе витамины А, Е, С, В1, В2).«Витамины группы B улучшают качество сна и помогают бороться с плохим настроением, витамин А необходим для поддержания хорошего зрения; с помощью витамина D организм более качественно усваивает кальций, а витамин Е спасает от сердечно-сосудистых заболеваний и отодвигает время появления морщин», - сообщил Умнов в комментарии ОСН.Врач отметил, что мороженое вполне может быть перекусом в течение рабочего дня. При условии, что человек не злоупотребляет сладостями и калориями, оно в этом качестве не приведет к лишнему весу.Также Умнов рассказал, что некоторые врачи-отоларингологи считают полезным умеренное употребление мороженого для закаливания организма. Люди, которые едят его небольшими порциями, улучшают свою защиту от ангины и других болезней горла в сезон осенних и зимних холодов.

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