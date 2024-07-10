Почему появляются темные круги под глазами: десять возможных причин

Темные круги под глазами зачастую воспринимаются как один из признаков усталости. На самом же деле они могут свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем и неправильном образе жизни, предупреждают эксперты.АллергияАллергические реакции вызывают выброс гистамина, который может вызвать расширение кровеносных сосудов и сделать их более заметными под тонкой кожей вокруг глаз. Такое расширение, в сочетании с воспалением и регулярным трением глаз, иногда приводит к появлению темных кругов.ДерматитДля этого воспалительного заболевания кожи тоже характерны зуд и раздражение. Постоянное трение глаз может усугубить вид уже существующих темных кругов или спровоцировать появление новых.АнемияЖелезодефицитная анемия уменьшает количество эритроцитов в единице объема крови, отвечающих за транспортировку кислорода в организме. Из-за замедления привычных процессов кожный покров бледнеет, и кровеносные сосуды под глазами становятся более заметными.Темные круги под глазами также могут появиться из-за недостатка витаминов К и В12, обезвоживания, курения, потребления алкоголя, длительного нахождения перед экраном и хронического стресса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки