Раскрыто, в чём совы лучше жаворонков

Чувствуете себя более энергичными и живыми вечером? Кое-как встаёте с утра? Скорее всего, по хронотипу вы «сова». Но в этом есть определённые преимущества.Новое масштабное британское исследование показало, что у людей с хронотипом «совы» наблюдаются «более высокие» когнитивные функции по сравнению с теми, кто встает рано. Это выяснили специалисты из Имперского колледжа в Лондоне.По словам исследователей, «жаворонки» постоянно демонстрировали самые низкие когнитивные баллы в обеих когортах. Эти баллы стали выше у промежуточных хронотипов, а выше всего они были у вечерних.Одно из объяснений этого заключается в том, что люди-«совы» могут проявить свои умственные способности, если только они работают в удобное для них время.Правда, в обществе всё равно легче живётся людям, имеющих хронотип жаворонка.

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