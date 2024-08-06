Лекарства в мозг человека собираются доставлять с помощью «кошачьих паразитов»

Экспертам удалось генетически модифицировать паразита, чтобы он мог проникать через гематоэнцефалический барьер головного мозга. В результате лекарство доставлялось прямиком в нейроны — это совершенно новый вид терапии.Ученые из Тель-Авивского университета совместно с коллегами из США, Швейцарии, Италии и других стран разработали технологию по доставке лекарств в труднодоступные участки мозгаВ своем эксперименте исследователи решили задействовать внутриклеточного паразита Toxoplasma gondii. Согласно статистике, в мире токсоплазмозом инфицировано более 1,5 млрд человек. В России в зависимости от региона — от 15 до 30% населения. Этот внутриклеточный паразит может обитать в сыром мясе, немытых фруктах и овощах, грязной воде. Его еще называют «кошачьим паразитом», так как он прекрасно размножается в кишечнике кошек.«Большинство людей даже не чувствуют, что заражены токсоплазмозом. Симптомы чаще всего похожи на грипп. Однако заражение может быть опасно для беременных, так как паразит вредит плоду, а также для людей с ослабленной иммунной системой, особенно для тех, у кого диагностирован СПИД», — говорит профессор Одеда Рехави.«Кошачий паразит» может проникать в человеческий мозг, выживать там и при этом не размножаться, говорят ученые. Поэтому они и решили задействовать именно его в своем опыте.С помощью генной инженерии экспертам удалось модифицировать паразита: они активировали у него особую систему, которая, словно гарпун, выстреливает в нейрон.«Попав внутрь мозга, паразит образует своего рода цисту (защитную оболочку), в которой продолжает постоянно секретировать белки. Мы спроектировали ДНК паразита так, чтобы он производил и секретировал нужные нам белки, которые имеют терапевтический потенциал», — пояснили ученые.Исследователи провели эксперимент на животных и выращенной в лаборатории мозговой ткани человека, результаты которого показали: генетически модифицированный паразит успешно проник через гематоэнцефалический барьер (своеобразный защитный слой мозга) и доставил в нейроны белок MeCP2. При этом внутреннее воспаление было минимальным.Эксперты полагают, что их результаты открывают новый путь развития в лечении неврологических заболеваний. Ведь с помощью паразита в нейроны можно доставлять и другие необходимые вещества.

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