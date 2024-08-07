Этот необычный способ может избавить от мигрени за несколько минут без лекарств

Мигрень возникает внезапно, ее приступ мучителен, а таблеток под рукой может и не быть. В таком случае помочь вам сможет одна хитрость.Приступы мигрени сопровождаются сильной болью, которая сконцентрирована в определенной области головы. У человека также могут появиться тошнота, чувствительность к свету и другие неприятные симптомы. Некоторые люди страдают от мигрени довольно часто, в этом случае неврологи рекомендуют вести дневники головной боли, чтобы назначить терапию.Если у вас внезапно случился приступ мигрени, а дома нет лекарств, то попробуйте воспользоваться одним трюком. Для него понадобятся тазик и горячая вода.Все просто: наполните тазик горячей водой и опустите в него ноги. В это время нужно сидеть на диване или стуле, чтобы максимально расслабиться. Люди, которые уже опробовали этот способ, заверяют: приступ сильной головной боли проходит всего за несколько минут.«Дело в том, что при опускании ног в горячую воду происходит расширение кровеносных сосудов. Это снижает давление и отводит кровь от головы. Таким образом, приступ действительно проходит», — поясняет анестезиолог Майро Фигура.По этой же аналогии многим помогает расслабиться и почувствовать себя лучше горячий душ или ванна с пеной. Тепло снимает мышечное напряжение, влияет на циркуляцию крови, тем самым облегчая неприятные симптомы.Кстати, горячая ванночка для ног также способна снизить высокое давление, если оно в пределах 150-90 мм рт. ст.«За счет расширения периферических сосудов происходит перераспределение крови и, как следствие, снижение системного артериального давления. Кроме того, нужно положить прохладный компресс на лоб и плечи — небольшое сужение сосудов приведет к уменьшению нагрузки на сосуды головного мозга», — поясняла врач-кардиолог Фариза Бярзова.Как отличить мигрень от обычной головной болиСказать точно, мигрень у вас или головная боль напряжения, может только врач-невролог. Однако человек может сам заподозрить у себя мигрень. Для этого существует простой тест, в нем всего три вопроса.Сопровождалась ли ваша головная боль за последние три месяца тошнотой или рвотой?Сопровождалась ли ваша головная боль повышенной чувствительностью к свету или звуку?Ограничивала ли эта боль вашу повседневную активность — работу, учебу?Если вы ответили утвердительно хотя бы на два из этих вопросов, с вероятностью 93% у вас именно мигрень, заверяет Ольга Родионова. Чаще всего приступы провоцируют определенная еда, избыток сна, запахи и яркое солнце.

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