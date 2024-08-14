ART: опоясывающий лишай увеличивает риск снижения когнитивных способностей

Новое исследование, проведенное исследователями из больницы Brigham and Women's Hospital, одного из основателей системы здравоохранения Mass General Brigham, показало, что эпизод опоясывающего лишая связан примерно с 20%-ным повышением долгосрочного риска субъективного снижения когнитивных способностей.Результаты исследования предоставляют дополнительную поддержку вакцинации от опоясывающего лишая для снижения риска развития опоясывающего лишая, утверждают исследователи. Их результаты опубликованы в Alzheimer's Research & Therapy.«Наши результаты демонстрируют долгосрочные последствия опоясывающего лишая и подчеркивают важность усилий общественного здравоохранения по профилактике и поощрению вакцинации против опоясывающего лишая», — заявила автор исследования Шэрон Курхан, доктор медицины из отделения сетевой медицины Чаннинга в больнице Brigham and Women's Hospital. «Учитывая растущее число американцев, подверженных риску этого болезненного и часто инвалидизирующего заболевания, а также доступность очень эффективной вакцины, вакцинация против опоясывающего лишая может предоставить ценную возможность уменьшить бремя опоясывающего лишая и, возможно, уменьшить бремя последующего снижения когнитивных способностей».Опоясывающий лишай — это вирусная инфекция, которая часто вызывает болезненную сыпь. Опоясывающий лишай вызывается вирусом ветряной оспы (VZV), тем же вирусом, который вызывает ветряную оспу. После того, как человек переболел ветрянкой, вирус остается в его организме на всю оставшуюся жизнь. Большую часть времени наша иммунная система сдерживает вирус. Спустя годы и даже десятилетия вирус может реактивироваться в виде опоясывающего лишая.Почти все люди в США в возрасте 50 лет и старше были инфицированы VZV и, следовательно, подвержены риску опоясывающего лишая. Растет количество доказательств того, что вирусы герпеса, включая VZV, могут влиять на снижение когнитивных способностей.Субъективное снижение когнитивных способностей — это субъективно воспринимаемое человеком ощущение ухудшения или более частой спутанности сознания или потери памяти. Это форма когнитивных нарушений, которая является одним из самых ранних заметных симптомов болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций.Предыдущие исследования опоясывающего лишая и деменции были противоречивыми. Некоторые исследования показывают, что опоясывающий лишай увеличивает риск деменции, в то время как другие указывают на отсутствие связи или отрицательную связь. В недавних исследованиях вакцина от опоясывающего лишая была связана со снижением риска деменции.Чтобы узнать больше о связи между опоясывающим лишаем и снижением когнитивных способностей, Курхан и ее команда использовали данные трех крупных, хорошо изученных исследований мужчин и женщин, проводившихся в течение длительных периодов времени: Исследование здоровья медсестер, Исследование здоровья медсестер 2 и Последующее исследование работников здравоохранения.Исследование включало 149 327 участников, которые заполняли опросы о состоянии здоровья каждые два года, включая вопросы об эпизодах опоясывающего лишая и снижении когнитивных способностей. Они сравнивали тех, у кого был опоясывающий лишай, с теми, у кого его не было.Курхан разработал исследование совместно с первым автором Тянь-Шин Йе, бывшим сотрудником Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan. Исследователи обнаружили, что наличие опоясывающего лишая в анамнезе было значительно и независимо связано с более высоким риском — примерно на 20% выше — субъективного снижения когнитивных способностей как у женщин, так и у мужчин.Этот риск был выше среди мужчин, которые были носителями гена APOE4, который связан с когнитивными нарушениями и деменцией. Такая же связь не наблюдалась у женщин.Исследователи не знают механизмов, которые связывают вирус с когнитивным здоровьем, но есть несколько возможных способов, которыми он может способствовать снижению когнитивных способностей. Растет количество доказательств, связывающих VZV с сосудистым заболеванием, называемым васкулопатией VZV, при котором вирус вызывает повреждение кровеносных сосудов в мозге или теле. Группа Курхана ранее обнаружила, что опоясывающий лишай связан с более высоким долгосрочным риском инсульта или сердечных заболеваний.Другие механизмы, которые могут объяснить, как вирус может приводить к снижению когнитивных способностей, включают возникновение воспаления в мозге, прямое повреждение нервных и мозговых клеток, а также активацию других герпесвирусов.Ограничения этого исследования включают то, что оно было наблюдательным, информация основывалась на самоотчетах и включало в основном белое, высокообразованное население. В будущих исследованиях исследователи надеются узнать больше о профилактике опоясывающего лишая и его осложнений.«Мы проводим оценку, чтобы понять, сможем ли мы определить факторы риска, которые можно изменить, чтобы помочь снизить риск развития опоясывающего лишая у людей», — сказал Курхан. «Мы также хотим изучить, может ли вакцина против опоясывающего лишая помочь снизить риск неблагоприятных последствий для здоровья, связанных с опоясывающим лишаем, таких как сердечно-сосудистые заболевания и снижение когнитивных способностей».

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