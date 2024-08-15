ES&TL: кипячение удаляет до 90% микропластика из жесткой воды
Основное открытие ученых заключается в том, что при кипячении жесткой воды, богатой минералами, образуются частицы карбоната кальция (CaCO?), которые захватывают и осаждают микропластик. Эти частицы достаточно крупные, чтобы их можно было удалить с помощью простого кофейного фильтра. В экспериментах было показано, что кипячение жесткой воды позволяет удалить до 90% микропластика, тогда как в мягкой воде эффективность этого процесса составляет лишь около 25%.
Микропластики, которые попадают в водопроводную воду из централизованных систем очистки, становятся все более серьезной проблемой, так как они могут представлять потенциальную угрозу для здоровья человека. Употребление кипяченой воды давно считается полезной практикой, однако ученые до сих пор сомневались, может ли кипячение эффективно устранять микропластик.
Новое исследование подтверждает, что кипячение жесткой воды действительно может значительно снизить количество микропластика в водопроводной воде, предлагая тем самым простой способ улучшить ее качество и уменьшить риск для здоровья человека.
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