Спортивная стоматология: как защитить зубы во время занятий спортом
В США минимум 10% хоккеистов из профессиональной лиги и 60% из любительской потеряли хотя бы один зуб во время тренировок и игр. В Канаде 62% профессиональных игроков сталкивались с подобными травмами. И если разбитая губа — неприятно, но заживет, то вот зуб не восстановится никогда. Реставрация, имплантация с последующим протезированием — процесс трудоемкий, долгий и дорогостоящий.
Как защитить зубы, в чем преимущество спортивных капп и какую выбрать — расскажет врач высшей категории Олег Маламуж, стоматолог-ортопед Центра стоматологической имплантологии в Москве.
Что такое спортивная каппа
Это специальные приспособления из гибкой пластмассы, которые нужно надевать во время спортивных тренировок и игр для профилактики травм. Существуют разные виды капп, каждая имеет свои показания, особенности использования и спектр защиты.
Профессиональные
Предназначены для людей, занимающихся контактными видами спорта, например хоккеем, единоборствами и др. Главная отличительная черта таких капп — три слоя защиты. Между двумя наружными (толщиной 2-4 мм), находится супержесткий слой, он надежно защищает уязвимые участки зубного ряда.
Полупрофессиональные
Это облегченный вариант профессиональных: 2 защитных слоя, а между ними проложена усиливающая арматура. Их используют во всех видах спорта, где требуется ношение защитной экипировки.
Средние
Используют в случае, если не подразумевается серьезной контактной нагрузки. Их обычно носят люди, которые катаются на коньках, горных велосипедах, эти каппы подходят и для некоторых видов борьбы.
Легкие
Рекомендованы в основном детям за счет их бюджетной стоимости. Такие каппы защищают от случайных травм.
Стандартные или индивидуальные
Защитную каппу нужно правильно носить: она должна плотно прилегать к зубам, не мешать дыханию, речи. Иначе это снижает качество и результативность тренировки.
Стандартные каппы продаются в специализированных магазинах. Имеют несколько размеров, которые подбираются индивидуально. Их главное преимущество — стоимость, а также возможность получить результат здесь и сейчас. Но они не обеспечивают надежной защитой.
Индивидуальные каппы изготавливает стоматолог, по слепкам. При этом учитываются особенности челюстно-лицевой области, прикуса. И такое приспособление гарантирует максимальную защиту и комфорт при ношении. Каппа практически незаметна в полости рта, не мешает дыханию. Есть и другие преимущества:
удерживает мягкие ткани на расстоянии от зубов, даже при ударах травм не происходит;
погашает энергию ударов и толчков, что поможет предотвратить травмы зубов и даже переломы челюсти;
защищает височно-нижнечелюстной сустав за счет пружинящих свойств, поглощения нагрузки.
Индивидуальные каппы имеют преимущества перед стандартными. Они изготовлены из эластичных материалов, не мешают приему жидкости во время игр или тренировок, дыханию. В сравнении со стандартными они наиболее комфортны.
Изготовить их можно в стоматологии. На первой консультации врач осматривает полость рта, определяет характеристики каппы. После снимаются слепки, благодаря которым отливаются точные модели. Некоторые клиники предлагают сделать цифровые слепки, и уже в компьютерной программе создается прототип с индивидуальными параметрами. Первоначально изготавливается восковой шаблон.
Его применяют в полости рта, оценивают прилегание, смыкание и удобство. При необходимости проводится коррекция. После шаблон отправляется в лабораторию, где на его основе изготавливают каппу.
Через 7-10 дней изделие готово, его отдают в специальном гигиеническом футляре. А также выдают рекомендации по ношению и уходу.
Индивидуально изготовленные каппы обеспечивают лучшую защиту, снижают риски серьезных травм и надежно защищают зубы, а также мягкие ткани. Важно носить каппы при исправлении прикуса брекетами, которые даже при незначительных ударах могут травмировать мягкие ткани.
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