2 серьезные функции мозга, которые с возрастом работают лучше

Мы привыкли думать, что с возрастом работа мозга ухудшается. Однако это не совсем так. Ученые доказали, что есть две серьезные функции, которые при взрослении человека усиливаются. И здесь важное значение играет то, каким способом мы справляемся с негативными эмоциями, например, злостью или страхом. Правильная стратегия, натренированная с юных лет, позволяет максимально улучшить работу этих двух функций и сохранить мозг сильным и здоровым.Функции мозга, которые усиливаются с возрастомМы привыкли думать, что с возрастом работа мозга ухудшается. Однако это не совсем так. Ученые доказали, что есть две серьезные функции, которые при взрослении человека усиливаются. И здесь важное значение играет то, каким способом мы справляемся с негативными эмоциями, например, злостью или страхом. Правильная стратегия, натренированная с юных лет, позволяет максимально улучшить работу этих двух функций и сохранить мозг сильным и здоровым.Большинство людей прибегают к одному из двух способов справляться с негативными эмоциями.Способ 1. Подавление эмоций.Усилия направляются на то, чтобы сдерживать любые внешние проявления: мимика, голос, язык тела. Эта стратегия плоха тем, что подавление, например, злости не уменьшает злость, а только «запирает» её внутри нашего тела.Способ 2. Интерпретация ситуации.Человек находит такое объяснение, которое делает переживания менее болезненными. Например, ваш собеседник говорит нечто резкое. Можно обидеться, а можно объяснить себе, что, возможно, человек плохо себя чувствует или чем-то озабочен. В этом случае ваша реакция на обидные слова будет мягче.

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