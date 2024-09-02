Как правильно пить кофе, чтобы похудеть
Если вы хотите, чтобы кофе способствовал стройности, важно учесть несколько нюансов. Во-первых, не стоит ждать эффекта, если вы привыкли пить кофе с молоком и сахаром. В таком случае плюсы едва ли способны затмить минусы в виде лишних калорий. Во-вторых, кофеин не отменяет необходимости сбалансированно питаться. В-третьих, лучшее время для кофе — незадолго до тренировки. Употребление кофе перед физическими нагрузками может улучшить спортивные результаты — в итоге сжигается больше калорий.
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