Врач Помойнецкая сообщила, как по уровню холестерина понять, что печень работает плохо

Эти два органа играют ключевую роль в липидном обмене. Поэтому, если нужно снизить уровень холестерина, в первую очередь смотрим, как работают печень и желчный пузырь.При высоком уровне холестерина врачи нередко назначают статины. Однако некоторые из этих препаратов могут негативно повлиять на работу печени (подробнее о пользе и вреде статинов читайте здесь). И получается замкнутый круг, так как от здоровья печени напрямую зависит уровень холестерина.«Если мы хотим, чтобы у нас нормализовался обмен холестерина, мы должны уделять большое внимание состоянию печени и качеству нашего желчеоттока», — говорит гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.По словам врача, именно печень синтезирует плохой холестерин в желчь, которую и выводит наш организм.«Когда концентрация холестерина в желчи повышается, это эвакуируется в кишечник. При нормальном состоянии кишечника, когда нет СИБР (синдром избыточного бактериального роста. — Прим. ред.), нет запоров, все без проблем выводится из организма. И у людей с хорошей работой печени и желчеоттока происходит хороший детокс», — объясняет эксперт.Поэтому регулярный стул также важен для поддержания нормального уровня холестерина.«Мы часто видим, когда выравнивается рацион, улучшается работа печени и желчь нормально течет, а желчные кислоты и холестерин не всасываются повторно в кишечнике (такое случается из-за запоров), показатели холестеринового обмена хорошо контролируются, — говорит Ольга Помойнецкая. — Если же есть жировой гепатоз (ожирение печени. — Прим. ред.), это говорит о том, что гепатоциты (клетки печени) не справляются, они замещаются жиром. Появляются запасы триглицеридов в виде жира, и в таком состоянии печени очень сложно работать. Она не может выполнять детокс, не может синтезировать нормальную желчь. При жировом гепатозе всегда есть инсулинорезистентность, лишний вес, рост триглицеридов и, разумеется, изменения липидограммы».Поэтому печень — наш важнейший орган по работе с нормализацией холестеринового обмена.Один из показателей того, что печень не справляется с выведением холестерина, — это появившиеся проблемы с желчным пузырем.«Если есть воспалительный процесс в желчном пузыре, уровень холестерина растет. Холециститы, загущение желчи, сладж (состояние, при котором в пузыре образовалась взвесь из холестериновых и других кристаллов. — Прим. ред.), полипы и камни — все это говорит о том, что печень не справляется. Желчь загущается, плохо покидает желчный пузырь. Соответственно, на этом фоне мы очень часто видим изменение липидограммы, — объясняет врач. — Отсюда вывод: если вы хотите привести в норму уровень холестерина, улучшайте работу печени и желчного пузыря. Без этого никуда».

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