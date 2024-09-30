Выявлена связь между частотой дефекации и вероятностью хронических болезней
Ученые пришли к выводу, что оптимальная частота опорожнения кишечника составляет один-два раза в день. Именно такая регулярность ассоциируется с наименьшим риском возникновения хронических заболеваний. Интересно, что при отклонении от этой нормы наблюдается снижение количества полезных бактерий в кишечнике, которые играют ключевую роль в переваривании клетчатки.
Исследование показало, что у людей, страдающих запорами (с частотой дефекации один-два раза в неделю), в крови обнаруживается повышенное содержание токсинов, связанных с повреждением почек. С другой стороны, слишком частое опорожнение кишечника (четыре и более раз в день) коррелирует с воспалительными процессами и нарушениями функции печени.
Авторы исследования подчеркивают, что обнаруженные связи носят корреляционный характер и не указывают на прямую причинно-следственную зависимость. Они отмечают, что люди с регулярной дефекацией чаще придерживаются здорового образа жизни: употребляют больше клетчатки, пьют достаточное количество воды и регулярно занимаются физической активностью. Эти факторы могут объяснять лучшее состояние здоровья у данной группы.
Соавтор исследования Шон Гиббонс отметил, что результаты работы могут изменить отношение к частоте дефекации как к незначительному фактору здоровья. Он предполагает, что управление этим процессом может стать одним из способов снижения риска хронических заболеваний даже у здоровых людей. Однако ученый подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области для подтверждения полученных результатов и разработки конкретных рекомендаций.
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