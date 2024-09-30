Выявлена связь между частотой дефекации и вероятностью хронических болезней

Частота опорожнения кишечника может быть важным индикатором общего состояния здоровья человека. Группа исследователей провела масштабный анализ данных более 1400 взрослых людей разных возрастных категорий, чтобы выявить возможные связи между регулярностью дефекации и риском развития хронических заболеваний.Ученые пришли к выводу, что оптимальная частота опорожнения кишечника составляет один-два раза в день. Именно такая регулярность ассоциируется с наименьшим риском возникновения хронических заболеваний. Интересно, что при отклонении от этой нормы наблюдается снижение количества полезных бактерий в кишечнике, которые играют ключевую роль в переваривании клетчатки.Исследование показало, что у людей, страдающих запорами (с частотой дефекации один-два раза в неделю), в крови обнаруживается повышенное содержание токсинов, связанных с повреждением почек. С другой стороны, слишком частое опорожнение кишечника (четыре и более раз в день) коррелирует с воспалительными процессами и нарушениями функции печени.Авторы исследования подчеркивают, что обнаруженные связи носят корреляционный характер и не указывают на прямую причинно-следственную зависимость. Они отмечают, что люди с регулярной дефекацией чаще придерживаются здорового образа жизни: употребляют больше клетчатки, пьют достаточное количество воды и регулярно занимаются физической активностью. Эти факторы могут объяснять лучшее состояние здоровья у данной группы.Соавтор исследования Шон Гиббонс отметил, что результаты работы могут изменить отношение к частоте дефекации как к незначительному фактору здоровья. Он предполагает, что управление этим процессом может стать одним из способов снижения риска хронических заболеваний даже у здоровых людей. Однако ученый подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области для подтверждения полученных результатов и разработки конкретных рекомендаций.

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