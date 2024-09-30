Врач Финогентова: в день не стоит есть больше 30 граммов сливочного масла

Сливочное масло может быть частью здоровой диеты, но нежелательно сочетать его с сахаром, а количество ограничить 10-30 граммами в день. Об этом рассказала гинеколог-эндокринолог, нутрициолог Центра молекулярной диагностики CMD Текстильщики ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Регина Финогентова.«Натуральное сливочное масло употреблять в пищу можно и нужно. Это продукт для здорового питания, его необходимо включать в рацион детей и беременных женщин. Сливочное масло, без термической обработки, в зависимости от питания и индивидуальных особенностей организма, можно употреблять в пределах 10-30 грамм в день», — рассказала врач.Сливочное масло хорошо сочетается с крахмалистыми продуктами и плохо — с сахаром. Поэтому нельзя злоупотреблять кондитерскими изделиями с маслом. Также не рекомендуется совместно употреблять жиры животного и растительного происхождения: это может ухудшить пищеварение.«При употреблении сливочного масла в пищу улучшается состояние кожи, ногтей и волос. Ненасыщенные жиры из масла поддерживают эластичность и тонус кровеносных сосудов, гликосфинголипиды защищают кишечник от инфекций, витамин А снимает воспаление. Триптофан, который содержится в молочном жире, способствует выработке серотонина, а значит, улучшает настроение, помогает регулировать циклы сна и бодрствования», — объяснила нутрициолог.Все эти положительные качества относятся только к натуральному сливочному маслу, подчеркнула врач. Заменители молочного жира, облегченные спреды, маргарин опасны для здоровья.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки