Названы способы отличить геморрой от рака кишечника

Геморроидальная болезнь и рак кишечника могут иметь схожие симптомы, но также у этих недугов есть и существенные различия, рассказал колопроктолог, онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Родимов. Способы отличить их друг от друга он назвал в комментарииПо словам Родимова, и геморрой, и рак кишечника могут сопровождаться кровотечением. Однако в первом случае оно «свежее», то есть яркая кровь появляется на поверхности кала или туалетной бумаге, а во втором — кровь может быть темной, смешанной с калом.Также тревожным сигналом может быть изменение привычного характера стула, продолжил доктор. Геморрой редко вызывает заметные изменения в этом плане, тогда как при раке могут появиться запоры, диарея и даже изменение формы кала.Родимов призвал сразу обращаться к врачу, если пациент замечает потерю веса и чувствует постоянную усталость, развивающуюся из-за анемии. Эти симптомы чаще всего возникают при раке кишечника. «Игнорирование симптомов или попытки самолечения могут привести к серьезным последствиям. Консультация специалиста и визуальный осмотр — это неотъемлемая часть правильной диагностики. Помните, раннее выявление любого онкологического заболевания значительно увеличивает шансы на успешное лечение и выздоровление», — подвел итог Родимов.

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