САМЫЙ мощный природный АНТИБИОТИК
Современная фармацевтика может предложить широкий спектр препаратов против любых инфекций. Медицинская индустрия регулярно поставляет на этот рынок все новые и новые антибиотики, чтобы помочь больным побороть различные инфекции. Возникает вопрос: "А как же люди жили тысячи лет до открытия пенициллина (пионера среди антимикробных препаратов)?". Ответ: На протяжении всей истории человечества существовали рецепты, основанные на природных ингредиентах.
Рецепт самого эффективного природного антибиотика
Спектр действия природного антибиотика
Ингредиенты природного антибиотика-супертоника
Приготовление
Дозировка природного антибиотика
Спектр действия природного антибиотика
Этот супертоник убивает все грамположительные и грамотрицательные бактерии, вирусы и грибы,включая Candida. К этому антибиотику не развивается устойчивость! Он очищает кровь и улучшает ее кровообращение. Очищает лимфатические узлы и лимфатические протоки. Снадобье содержит 7 естественных сильных антибактериальных и противовирусных веществ.
Следующий модифицированный рецепт из анналов средневековой Европы, когда людей преследовали всевозможные болезни, эпидемии и пандемии.
Ингредиенты природного антибиотика-супертоника:
700 мл яблочного уксуса (только органический или самостоятельно подготовленный)
? чашки мелко нарезанного чеснока
? чашки мелко нарезанного лука
2 свежих перца чили мелко нарезать (используйте перчатки)
? чашки тертого имбиря
2 столовые ложки тертого хрена
2 столовые ложки порошка куркумы или 2 части корня.
Приготовление
Чтобы приготовить природный антибиотик, все ингредиенты, кроме уксуса, следует поместить в банку. Затем залить уксус в пропорции 2/3 твердых ингредиентов и 1/3 уксуса. Закрыть банку, перевернуть и хорошо встряхнуть. Поставить банку в прохладное сухое место на 2 недели, время от времени встряхивая. Затем процедить через марлю и отжать. Жидкость перелить в бутылку. Сухие остатки можно использовать в качестве специи на кухне.
Дозировка природного антибиотика:
Во время болезни: пить по 1 чайной ложке до 6 раз в день, ежедневно увеличивать дозу, пока вы не сможете выпить полстакана за день.
Вы можете закусить лимоном или апельсином, они убьют пряный вкус.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий