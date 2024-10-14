Врач Саламатина объяснила, какими симптомами проявляется заболевание периферических артерий

Бледность кожи на ногах, ухудшение роста волос, долго заживающие язвочки, болезненность после нагрузки — подобные симптомы могут указывать на то, что у вас страдают периферические артерии конечности. Чем это грозит?Наряду с внутренними органами, которые должны непрерывно активно получать кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами, снабжаться кровью должны мышцы, связки, кожа и остальные ткани, чтобы мы могли активно двигаться и выполнять привычные действия. Но если ноги постоянно болят, особенно при ходьбе, и возникают другие жалобы, что с этим делать?Что вы знаете про проблемы периферических артерий? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Людмила Саламатина, врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук.Где находятся периферические артерииПериферическими называются артерии, лежащие за пределами центра — черепной коробки, сердца и аорты. Они несут кровь к органам и тканям всего организма и представляют собой огромное количество сосудов, прогрессивно уменьшающихся по диаметру по мере удаления от центра тела и от сердца.Под термином «заболевание периферических артерий» понимается развитие признаков атеросклероза в артериях шеи, живота, в ногах и руках. При атеросклерозе на стенках артерий появляются атеросклеротические бляшки. В результате артерии сужаются до такой степени, что это вызывает нарушение или почти полное прекращение кровообращения вследствие закупорки бляшкой или образования тромба на бляшке. Кровь не поступает в орган, конечность и вызывает нарушение его работы. Чаще всего поражаются артерии ног.Факторы рискаПоскольку процесс развития атеросклероза в центральных (артерии сердца и головного мозга) и периферических сосудах один и тот же, то и оценка риска не различается. Чтобы понять, подвержены ли вы риску атеросклероза в артериях ног, надо оценить наличие факторов этого риска у себя.Возраст. Поскольку для сужения артерий требуется очень много времени, у большинства людей заболевание периферических артерий возникает около 55 лет.Пол. У мужчин в силу физиологических особенностей атеросклероз развивается чаще и в более раннем возрасте.Курение сигарет. Никотин разрушает стенки артерий и вызывает их спазм, что способствует ускорению развития атеросклероза, особенно у мужчин.Высокий уровень холестерина в крови. Это основной субстрат атеросклеротической бляшки, и, если его много, он будет откладываться в периферических артериях.Наследственность. Если у ваших родственников были инфаркты, инсульты, язвы или гангрены на ногах, то вероятность заболевания периферических артерий у вас высокая.Сахарный диабет. Заболевание, при котором высокий уровень сахара в крови повреждает артерии изнутри и способствует ускорению атеросклероза.Ожирение. У таких пациентов риск атеросклероза несколько выше.Оцените свои факторы риска, и, если их больше трех, вероятность заболевания высокая.Мужчины страдают чащеЗаболевание периферических артерий чаще всего развивается в сосудах ног у мужчин. Проявляться заболевание может по-разному в зависимости от скорости закрытия сосуда.Если нарушение кровообращения идет только за счет роста атеросклеротической бляшки, симптомы развиваются медленно, они могут формироваться годами. Постепенно появляется чувство болезненности, ломоты, спазмов или усталости в ногах, которое возникает при ходьбе и исчезает после короткого отдыха (перемежающаяся хромота).При прогрессировании заболевания боль будет появляться даже в состоянии покоя. Возникают язвы на коже пальцев ног и пятках, причем раны не заживают в течение длительного времени. Без помощи врача в таких случаях не обойтись. Необходимо комплексное лечение, где на первом месте будет влияние на факторы риска.Если это тромб, все опаснееЕсли же нарушение кровообращения возникает вследствие образования тромба на бляшке, симптомы развиваются быстро, в течение нескольких часов. Нога становится холодной, бледной, появляется онемение.Закупорка артерии тромбом может вызвать гангрену (гибель тканей, вызванная нехваткой крови) и привести к ампутации ноги. В таких случаях обращение за медицинской помощью должно быть немедленным. На первом месте будут мероприятия по устранению тромба и одновременно влияние на факторы риска.

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