«Риск серьезных последствий»: уфимские врачи составили топ-5 опасностей самолечения

Опасность самолечения для здоровья заключается в риске серьезных последствий, напомнили россиянам врачи.Башкирские медики из больницы №5 Уфы составили топ-5 опасностей самолечения. Врачи призвали россиян не прибегать к самостоятельному использованию медикаментов без согласования с лечащими специалистами.«Многие люди нередко самостоятельно принимают препараты без консультации с врачом в надежде облегчить симптомы заболеваний. Однако, полагаясь на собственный опыт или информацию из интернета, они рискуют столкнуться с серьезными последствиями», - приводятся их слова в UfaTime.ru.В частности, одним из ключевых рисков, связанных с самолечением, по словам врачей, является неправильная диагностика. При этом люди могут принимать препараты, устраняющие неприятные симптомы. Сама причина заболевания в случае такого «лечения» сохраняется, а для болезни появляется возможность прогрессировать и усугубляться.Еще одна опасность самолечения – упущенное время: человек рискует с опозданием получить квалифицированную медицинскую помощь. Это серьезно увеличивает вероятность опасных осложнений.Также в порядке самолечения люди часто неправильно используют лекарства. Эксперты предупреждают, что самодеятельное применение антибиотиков чревато развитием резистентности, то есть появлением невосприимчивых к антимикробным средствам бактериям. Кроме того, опасность для организма представляют лекарственные взаимодействия, из-за которых медикаменты могут усиливать или ослаблять действие друг друга.В топ опасностей самолечения вошли и тяжелые побочные реакции. Они могут возникать из-за неправильного выбора препаратов или методов терапии.Врачи подчеркнули, что при возникшем недомогании гораздо разумнее и безопаснее обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

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