Как долго можно ходить с временной пломбой: уточняют стоматологи

Ходить к стоматологам страшновато и нередко дорого. Однако, даже если очень хочется пропустить повторный визит, лучше пересилить себя, иначе потом лечить зуб станет еще сложнее.Есть пломбы постоянные, а есть временные. Из их названия понятно, что выполнять свою роль они должны не так долго.Но зачем врачи вообще используют временные пломбы, чем они отличаются от постоянных и почему, если сильно затянуть с визитом к врачу, предыдущее лечение уже не поможет и зуб останется только удалять? «Доктор Питер» разобрался в вопросе вместе со специалистами.Когда зуб за день не спасешьЛечение зуба иногда может затянуться, и одного визита к стоматологу уже будет мало, особенно если до этого вы откладывали его до последнего. Но пока врач разбирается с кариесом, пульпитом или другим диагнозом, человеку нужно продолжать работать, есть и вообще в целом жить свою обычную жизнь.Как объясняет стоматолог Таис Кварчия, именно поэтому иногда врачи используют временные пломбы.«Временная коронка используется, если для лечения зуба нужно несколько посещений. Ее ставят, если, например, через несколько дней запланирована установка ортопедической конструкции или чтобы понаблюдать за зубом. И в том случае, если лечение не уложилось в один визит», — говорит врач.Отличия временной пломбы от постояннойВременная:низкая прочность;быстро теряет свои свойства и не может обеспечить герметичность;устанавливается на короткий срок, в среднем на 2-3 недели;нефункциональная;подвержена влиянию ротовой жидкости.Постоянная:прочная и надежная;защищает полость зуба от воздействия слюны на протяжении длительного времени;функциональная;сохраняет герметичность;эстетичная (сделана под цвет зуба).Временно — значит на пару недельОбычно лечащий врач сам говорит, через сколько дней вам нужно прийти снова, чтобы продолжить лечение. Однако ситуации бывают разными: вы могли записаться, а потом заболеть или отменить прием по другим причинам.Но как долго можно ходить с временной пломбой без серьезных последствий? Как объясняет стоматолог, ответ на этот вопрос зависит и от вашего конкретного диагноза, и от материала, который был использован для временной пломбы.«Средний срок службы временной коронки — 2-3 недели, после этого она изнашивается и теряет свои свойства. Если временная пломба остается в полости рта надолго, возникает риск вторичной инфекции, кариеса, повреждения оставшихся здоровых тканей зуба.Временные коронки могут состоять из разных материалов, например из фотополимеров, цемента, водного дентина, композита, — от этого зависят их свойства. Некоторые можно устанавливать только на несколько дней, другие, например композитные, могут служить довольно долго.Срок, на который рассчитана временная коронка, зависит от вида лечения. Например, при диагнозе «периодонтит» временная коронка устанавливается на период от 2 до 4 недель», — отмечает Кварчия.Вид лекарства имеет значениеКак отмечает стоматолог Артемий Карманов, повлиять на срок эксплуатации временной пломбы и возможные последствия слишком долгой ее носки может также вид лекарства, использованного для лечения.«Если под временной пломбой находится девитализирующая паста, то превышение сроков между приемами на срок от нескольких дней до нескольких недель может привести к нежелательным воспалительным изменениям в зоне вокруг корней зуба.Превышение сроков между приемами при временной пломбировке корневых каналов препаратами на основе гидрокиси кальция на несколько месяцев может привести к ослаблению твердых тканей зуба и повысить риск трещин и переломов зуба в будущем.Само по себе превышение сроков между приемами с временной пломбой может привести к нарушению краевого герметизма пломбы (то есть она не будет плотно прилегать к зубу), микроподтеканию влаги и микроорганизмов из полости рта, затем — к повторному инфицированию очищенной полости или корневых каналов. Все это снизит шансы на успешное лечение, сделать его более длительным и вызвать дополнительные осложнения», — отмечает специалист.Так что лучше внимательно слушать своего стоматолога, не пропускать по возможности визиты в клинику, а в случае сколов пломбы или сильной боли как можно скорее идти к врачу.

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