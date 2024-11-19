Продлите жизнь: врач Батраков назвал три способа снизить холестерин и давление

Есть две главные причины преждевременной смерти россиян — повышенное давление и холестерин. Поэтому так важно следить за их уровнем. О работающих методах рассказал врач.Многие знают, что к факторам риска относятся курение и алкоголь, гиподинамия, плохое качество питания и хронический стресс. С годами эти привычки приводят к неотвратимым последствиям.ВОЗ в своем докладе еще в 2002 году показала, что в большей степени на преждевременную смертность населения РФ влияют артериальная гипертензия (35,5%) и гиперхолестеринемия (23%).Артериальная гипертензия — это повышенный уровень кровяного давления и самый грозный враг в отношении продолжительности жизни. Вы, возможно, встречали старожилов — людей, доживших до 90 и более лет. Как правило, такие люди не знают, что такое повышенное давление. Хорошая генетика также играет роль, но на генетику мы повлиять не можем. Но в наших силах повлиять на изменяемые факторы риска. Подробнее о них «Доктору Питеру» рассказал Артем Батраков, врач-терапевт клиники «МЕДСИ» на улице Марата.Давление: две причины, почему оно повышеноПервая причина — это когда что-то заставляет сердце выбрасывать кровь с чрезмерным усилием. Сюда относятся проблемы с почками, щитовидной железой, другие гормональные сбои и совсем редкие причины, такие как новообразования надпочечников, головного мозга.Вторая — так называемая гипертоническая болезнь, или повышенное давление само по себе. Оно возникает без явных причин, с возрастом, когда сосуды становятся менее эластичными и возрастает их жесткость. Сердце тоже не молодеет год за годом, иногда с симптомами (головные боли, слабость, быстрая утомляемость), а иногда и без симптоматики у человека появляется повышенное давление. Это когда в молодости был гипотоником, потом давление стало нормальным — 120-130 на 80, а теперь пришел на прием — и констатируем, что 140 на 90 — это уже новая норма.АтеросклерозЭто заболевание сосудов, при котором на них образуются холестериновые бляшки. Если они достигают больших размеров и у человека есть дополнительные факторы риска (повышенное артериальное давление, возраст старше 40), то могут возникнуть такие фатальные явления, как инсульт и инфаркт. Откуда же берутся холестериновые бляшки? Чаще всего возникают при совмещении трех факторов:повышение липидов в крови;изменение (нарушение) кровотока;нарушение целостности (дисфункция) внутренней выстилки сосудов, или эндотелия.Бляшки очень часто образуются в месте разветвлений сосудов, там, где образуются завихрения кровотока.Чтобы плохого не случилосьНужно проверять уровень холестерина в крови, сдавать липидограмму, по которой легко можно определить степень риска для конкретного человека.Проверять наличие и степень атеросклеротических бляшек. Проще всего это сделать при помощи несложного обследования — УЗИ сосудов шеи. Недорогое, широко доступное, не требующее никакой подготовки, зато дает нам много полезной информации. Косвенно, имея данные о сосудах шеи, мы можем судить о состоянии сосудов других жизненно важных органов — сердца, головного мозга.Контролировать уровень давления. Атеросклеротические бляшки есть у многих людей, они не болят, растут, сужая просвет сосуда, а потом при стечении определенных обстоятельств могут разорваться. Как следствие, в этом месте происходит закупорка сосуда. Если человека ничто не беспокоит, он вряд ли пойдет к врачу и будет «вынашивать» в своих сосудах бомбы замедленного действия.Таким образом, имея контроль всего над двумя опасными факторами риска — давлением и холестерином, мы можем сберечь свои сосуды, продлить жизнь, привнести в нее больше здоровья, пользы себе и окружающим.Есть три способа нормализации уровня холестерина и давления.Немедикаментозный — подразумевает под собой изменение образа жизни.Медикаментозный — постоянный прием препаратов.Комбинация этих двух методов.Чтобы вовремя начать лечение, профилактику осложнений, важно рано заметить у себя признаки начинающегося атеросклероза и гипертонии. Для этого нужно прийти к врачу (терапевту, кардиологу или врачу общей практики), который назначит необходимые обследования. Выполнив диагностику, пациенты узнают состояние своего организма, что позволит вовремя принять меры и с уверенностью смотреть в будущее.

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