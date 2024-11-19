Врач Мясников: острый панкреатит нередко оказывается схож своей клинической картиной с инфарктом.Известный врач Александр Мясников напомнил россиянам об опасности панкреатита, при котором происходит воспаление поджелудочной железы. Особенно опасным медик назвал острый панкреатит, который чаще всего развивается вследствие злоупотребления алкоголем (с возможным одновременным некрозом железы), либо вследствие желчнокаменной болезни (то есть, камней в желчном пузыре).Врач Мясников предупредил о сходстве панкреатита с инфарктом. По его словам, клинические проявления этих двух патологий могут быть настолько похожими, что ошибиться с диагнозом рискуют сами медики.«Острый панкреатит требует от врача максимальной концентрации, так как по своей клинической картине он крайне схож с инфарктом миокарда. Даже кардиограмма меняется как при инфаркте — на ней задрана ST. У человека возникает боль, которая отдает в плечо; он покрывается потом, у него падает давление», - рассказал Александр Мясников.Он добавил, что человеку с панкреатитом нужно постоянно наблюдаться у врачей. При данной патологи могут серьезно нарушаться процессы пищеварения и усвоения питательных веществ – например, может возникать дефицит ферментов или перестают адекватно усваиваться жиры.Кроме того, панкреатит может вести к появлению рака.Мясников подчеркнул, что данное заболевание является неизлечимым – избавиться от него с помощью лекарственных препаратов невозможно. Панкреатит переходит в хроническую форму и может обостряться под влиянием каких-то внешних факторов (например, уже упомянутого употребления алкоголя, нарушений пищевого поведения, инфекций, приема лекарств). Держать патологию под контролем можно с помощью голодания.«Панкреатит не лечится таблетками, лечат его голодом или водой. Кроме того, больному человеку нужно принимать ферменты. Если все плохо — требуется операция», - констатировал врач.

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