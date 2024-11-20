Неожиданные плюсы: жевательная резинка против стресса и изжоги

Жевательная резинка — это не просто способ освежить дыхание, но и универсальный инструмент, способный положительно влиять на здоровье и общее самочувствие человека. К таким выводам пришли ученые в ходе масштабного исследования, проведенного специалистами Российского университета медицины, Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера и Национального института исследования и адаптации маркетинговых стратегий. Работа включала анализ почти 500 научных публикаций.Комментируя итоги исследования, издание подчеркивает: жевательная резинка, особенно без сахара, не только помогает поддерживать гигиену полости рта, но и обладает лечебно-профилактическим действием.По словам экспертов, жевательная резинка увеличивает слюноотделение в десять раз, что улучшает состав и вязкость слюны. Это способствует вымыванию вредных микроорганизмов, предотвращает образование зубного налета и камня, а также укрепляет эмаль. Исследования показали, что регулярное жевание трех подушечек жвачки без сахара ежедневно на протяжении месяца значительно снижает содержание остатков пищи в слюне, делая дыхание свежим.Однако жевательная резинка не заменяет ежедневной чистки зубов щеткой и нитью, а также регулярных визитов к стоматологу.Дополнительное слюноотделение во время жевания помогает нейтрализовать кислую среду в пищеводе, что облегчает симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Достаточно жевать резинку в течение 10-15 минут после еды, чтобы сделать пищеварение более комфортным.Интересный факт: жевательная резинка может помочь справиться со стрессом. Как объясняет Шевченко, стресс часто проявляется через напряжение жевательных мышц, которое затем распространяется по всему телу. Жевание активизирует кровообращение, улучшая насыщение крови кислородом, что способствует расслаблению мышц. Это помогает снизить общий уровень напряжения и улучшить состояние нервной системы.«Жевательная резинка — это не панацея, но эффективный и доступный способ заботы о здоровье при грамотном использовании», — заключил эксперты.Эксперты рекомендуют выбирать жевательную резинку без сахара и не забывать о мерах личной гигиены и визитах к специалистам. Ведь гармоничное сочетание разных методов заботы о здоровье — ключ к хорошему самочувствию.

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