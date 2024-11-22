Специалист Чернышёв рассказал о стоматологическом туризме в России

Президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышёв рассказал о стоматологическом туризме в России.«Стоматологический туризм развит в основном в Москве. Москвичи ездят во все соседние регионы, но особенно выделяется Рязань. Кроме того, люди ездят лечиться в Белоруссию», — заявил онПо данным газеты, в клиниках Москвы цены на восстановление зуба качественной пломбой начинаются от 6—7 тыс. рублей, без учёта анестезии и пломбирования корневых каналов. Чистка зубов обойдётся в сумму от 9,9 тыс. до 17 тыс. рублей, установка коронок — в сумму от 55 тыс.Во Владимире, например, лечение кариеса стоит от 7 тыс. рублей, включая осмотр, анестезию, обработку и полировку. Чистка зубов — около 45 тыс., установка коронок — от 17 до 30 тыс.

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