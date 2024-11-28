Врачи назвали причину появления седины в молодом возрасте

Появление седины в молодом возрасте может быть связано с дефицитом меди в организме.Вялость, усталость и анемия в сочетании с ранней сединой должны стать поводом для обращения к врачу и проверки уровня этого вещества в крови. Его низкий уровень влияет на выработку меланина — пигмента, определяющего цвет волос.Врачи выделили, что медь, необходимый для организма микроэлемент (рекомендуемая суточная доза для взрослого — около 1,2 миллиграмма), можно получить из таких продуктов питания, как орехи, моллюски и субпродукты. Вещество также играет важную роль в энергетическом обмене, синтезе коллагена и усвоении железа.Дефицит железа может усугублять дефицит меди, даже при приеме железосодержащих препаратов. При появлении ранней седины, необходимо обратиться к врачу для выяснения причин и назначения соответствующего лечения или коррекции рациона.

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