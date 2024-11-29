Подходит на всем: врач Поляков рассказал о плюсах и минусах овсянки

Овсянка обладает многими полезными свойствами, но только из овсяной каши завтрак состоять не должен, заявил врач Антон Поляков.Овсяная каша или овсянка многим кажется идеальным завтраком, но врач Поляков предупредил: этот продукт подходит на всем. Специалист рассказал о плюсах и минусах овсянки. Поляков обратил внимание, что людям, у которых есть различные реакции на глютен, от каши из овса следует отказаться, чтобы не подвергать свой организм воспалению.«Овсянка содержит глютен, из-за чего людям, у которых есть реакция на глютен или глютен-ассоциированные белки, может данный продукт не подходить в связи с усилением воспалительных процессов», - сообщил медик в комментарии aif.ru.По словам врача, люди, которые не страдают непереносимостью глютена, хорошо усваивают овсянку. При этом как блюдо с мягкой и вязкой текстурой она дает обволакивающий желудок эффект и защищает его стенки от агрессивного воздействия кислот.Овсянка очень полезна для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подчеркнул специалист.Врач обратил внимание, что в составе овсянки присутствуют клетчатка и медленно усваиваемые крахмалистые углеводы. Благодаря этому она является отличным вариантом перекуса – блюдом легким и не вызывающим резкого повышения уровня сахара в крови. Такой перекус позволяет дождаться основного приема пищи без употребления дополнительных закусок и без потери энергии, из-за которой ощущается сонливость и слабость.Медик отметил, что бедная белком овсянка хороша именно как перекус, а не полноценное блюдо. Если завтрак человека состоит только из овсяной каши – это плохой завтрак, считает эксперт«Овсяную кашу просто так есть на завтрак точно не надо. Она может быть небольшим перекусом перед обедом или служить в качестве раннего ужина, но не более того», - добавил он.Еще один минус овсянки – она мешает усвоению кальция из-за насыщенности фитиновой кислотой. По этой причине есть ее слишком часто не нужно, достаточно двух-трех раз в неделю. Любители овсянки должны заботится о том, чтобы в их рационе присутствовали источники кальция.

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