Ночные судороги: врач рассказал, отчего возникает боль в ногах
Ночью замедляется кровообращение, вследствие этого ухудшается снабжение мышечной ткани кислородом и микроэлементами, пояснила доктор. Резкий спазм пробуждает человека. Сильная боль может длиться несколько минут.
Что вызывает судороги
Дефицит магния, калия и кальция в организме;
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата (проблемы в пояснично-крестцовом отделе);
Сердечно-сосудистые заболевания;
Нарушение артериального и венозного оттоков;
Мышечное перенапряжение от физической нагрузки.
Как убрать судорогу
«Необходимо вытянуть спазмированную мышцу, затем захватить рукой пальцы сведённой судорогой ноги и медленно потянуть их на себя», — посоветовала врач.
Держать стопу в таком положении необходимо до тех пор, пока приступ не пройдёт. Если судороги по ночам редки, повода для беспокойства, по словам терапевта, нет. В случае частых и длительных спазмов лучше обратиться к специалисту.
«Врач выявит причину патологии и назначит лечение по её устранению», — подытожила Алёна Береговая.
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