Ночные судороги: врач рассказал, отчего возникает боль в ногах

Судороги — это непроизвольное сокращение мышц, по ночам это чаще характерно для икроножных. Чем вызван резкий спазм и как от него избавиться, рассказала калининградский врач-терапевт Алёна Береговая.Ночью замедляется кровообращение, вследствие этого ухудшается снабжение мышечной ткани кислородом и микроэлементами, пояснила доктор. Резкий спазм пробуждает человека. Сильная боль может длиться несколько минут.Что вызывает судорогиДефицит магния, калия и кальция в организме;Нарушение функций опорно-двигательного аппарата (проблемы в пояснично-крестцовом отделе);Сердечно-сосудистые заболевания;Нарушение артериального и венозного оттоков;Мышечное перенапряжение от физической нагрузки.Как убрать судорогу«Необходимо вытянуть спазмированную мышцу, затем захватить рукой пальцы сведённой судорогой ноги и медленно потянуть их на себя», — посоветовала врач.Держать стопу в таком положении необходимо до тех пор, пока приступ не пройдёт. Если судороги по ночам редки, повода для беспокойства, по словам терапевта, нет. В случае частых и длительных спазмов лучше обратиться к специалисту.«Врач выявит причину патологии и назначит лечение по её устранению», — подытожила Алёна Береговая.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки