Поздние ужины ускоряют старение кожи и увеличивают риск рака

Ночные перекусы — это не просто угроза для фигуры. Недавнее исследование, опубликованное на портале Cell Reports, выявило, что поздний прием пищи может негативно сказаться на здоровье кожи. Ученые из University of Texas обнаружили, что подобные пищевые привычки нарушают биологические часы организма, что приводит к снижению естественной защиты кожи от ультрафиолетового излучения.Ключевая роль в этом процессе отводится белку XPA, который отвечает за восстановление повреждений кожи, вызванных солнцем. Согласно экспериментам на мышах, животных, которых кормили в нехарактерное для них время — днем (в период их обычного сна), — сильнее поражали солнечные ожоги по сравнению с теми, кто ел в подходящее время. Это подтверждает гипотезу, что временные рамки питания напрямую связаны с работой внутренних часов кожи.Руководитель исследования, профессор Джозеф Такахаши, подчеркивает, что правильное время приема пищи играет важную роль в защите кожи. «Соблюдение режима питания помогает синхронизировать внутренние часы организма и усилить защиту кожи от ультрафиолета днем. Нарушения в этом режиме, напротив, делают кожу более уязвимой», — поясняет он.Полученные данные подчеркивают важность не только состава питания, но и его времени. Этот аспект особенно актуален в условиях возрастающей солнечной активности и растущего числа случаев рака кожи. Эксперты рекомендуют не только соблюдать режим дня, но и отказаться от привычки перекусывать перед сном, чтобы сохранить здоровье кожи и предотвратить преждевременное старение.

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