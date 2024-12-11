Поздние ужины ускоряют старение кожи и увеличивают риск рака
Ключевая роль в этом процессе отводится белку XPA, который отвечает за восстановление повреждений кожи, вызванных солнцем. Согласно экспериментам на мышах, животных, которых кормили в нехарактерное для них время — днем (в период их обычного сна), — сильнее поражали солнечные ожоги по сравнению с теми, кто ел в подходящее время. Это подтверждает гипотезу, что временные рамки питания напрямую связаны с работой внутренних часов кожи.
Руководитель исследования, профессор Джозеф Такахаши, подчеркивает, что правильное время приема пищи играет важную роль в защите кожи. «Соблюдение режима питания помогает синхронизировать внутренние часы организма и усилить защиту кожи от ультрафиолета днем. Нарушения в этом режиме, напротив, делают кожу более уязвимой», — поясняет он.
Полученные данные подчеркивают важность не только состава питания, но и его времени. Этот аспект особенно актуален в условиях возрастающей солнечной активности и растущего числа случаев рака кожи. Эксперты рекомендуют не только соблюдать режим дня, но и отказаться от привычки перекусывать перед сном, чтобы сохранить здоровье кожи и предотвратить преждевременное старение.
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