Врач-травматолог назвал самые опасные зимние виды развлечений

Россиянам стоит проявлять особую осторожность, когда они выбирают кататься на тюбинге или заниматься зимними видами спорта - горными лыжами и хоккеем, так как это самые травмоопасные виды развлечений во время новогодних праздников, рассказал врач-травматолог Юрий Глазков.На первом месте располагается тюбинг, так как спуск людей никак не контролируется, они могут ехать цепочкой один за другим и ненамеренно сбивать друг друга. Во-вторых, специалист напомнил, что у хоккейных площадок всегда дежурят машины скорой помощи из-за высокой травмоопасности спорта.«Как предотвращать - потеплее одеться, то есть сделать себя таким неким бронежилетом... теплая куртка. И соответственно не кататься в состоянии алкогольного опьянения», - посоветовал эксперт.Он добавил, что новичкам не стоит выбирать людные катки, так как всегда есть угроза извне, что вас собьют другие катающиеся.«И горные лыжи - с этим мы имеем, наверное, по локальным травмам, травмам нижних конечностей очень много пациентов. Здесь опять же чаще всего это начинающие люди, которые не берут инструкторов и начинают кататься самостоятельно, и очень часто падения эти возникают еще до того, как человек вышел на склон», - заключил Юрий Глазков.

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