Врач Парамонов: некоторые блюда и напитки лучше не сочетать во время встречи Нового года

Врач Алексей Парамонов предупредил о вредных гастрономических сочетаниях на новогоднем столе.Врач Парамонов напомнил в интервью, что, следуя традиции, во время встречи Нового года россияне часто стараются как можно «богаче» накрыть свой стол. Но чем обильнее оказывается застолье, тем выше становится риск пострадать от употребления блюд и продуктов, которые лучше не сочетать, предостерег специалист.Медик обратила внимание, что прежде всего организму в новогодний вечер может навредить сочетание разных блюд с шампанским, которое считается главным напитком праздника. Парамонов подчеркнул: если и пить в Новый год шампанское, то делать это нужно сугубо символически, отмечая его наступление. Пить шампанское после съеденного оливье или бутерброда с икрой, любой другой закуски не следует. Как и не нужно употреблять его натощак.«Даже до первого бокала шампанского лучше поесть, пусть и не плотно», - заявил Парамонов.Что касается сочетания газированного напитка с жирной пищей, оно, по словам эксперта, практически неизбежно вызовет рефлюкс.Также, добавил он, лучше не сочетать жирные блюда с холодными напитками и продуктами. Некоторые виды тугоплавких жиров ( к ним относятся говяжий и бараний) при таком сочетании затвердевают, что вредит работе желчного пузыря и поджелудочной железы.Медик посоветовал во время застолья чаще вставать и двигаться, чтобы помочь своему пищеварению.«Хорошо пройтись в перерывах между переменой блюд, выйти на улицу, посмотреть на праздничный двор и походить ногами. Ноги ходят – пища опускается, нагрузка на органы становится меньше», - поделился он с порталом ВЗГЛЯД.

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