Определяем по симптомам: с какими заболеваниями может быть связана боль в плече

Иногда боль пронизывает плечо после резкого движения или травмы, либо мы встаем утром с ощущением боли и скованности. Подобная проблема встречается часто, но не все знают, что с этим делать. И вообще — почему болит?Боль в плече — это распространенная проблема. Характер ее может сильно различаться, указывая на те или иные причины.Подробнее о том, как по боли понять, о какой патологии идет речь, рассказала невролог Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Диагностика по боли и жалобамМногое о проблеме может сказать характер боли и другие проявления.Острая и колющая боль часто свидетельствует о травме — например, о вывихе или растяжении связок. Может сопровождаться ощущением «прострела». Например, такое бывает при травме плечевого сустава или импиджмент-синдроме, когда ущемляется сухожилие или суставная сумка между головкой плечевой кости и акромиальным отростком лопатки.«Острая боль в плече также может быть отраженной, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт. В этом случае человеку кажется, что у него болит плечо, хотя на самом деле страдает другой орган», — объясняет врач.Тупая и ноющая боль типична для воспалительных процессов, хронических воспалительных заболеваний сустава, таких как бурсит или тендинит. Может усиливаться при движении и уменьшаться в покое.Жгучая боль может указывать на защемление нерва или невропатию.Пульсирующая боль редко встречается, но может быть признаком серьезного заболевания, например инфекции.Также важно оценивать и учитывать сопутствующие жалобы. Они могут включать ограничение подвижности, когда человеку трудно поднять руку, повернуть плечо, завести руку за спину.Степень ограничения зависит от причины боли.В области поражения может возникать отек и покраснение — они характерны для воспаления.Также люди отмечают слабость в руке, что может быть следствием повреждения нервов или мышц, либо онемение или покалывание в руке и пальцах, что указывает на защемление нерва.Дополнительно выявляются треск или хруст в плечевом суставе, боль, отдающая в шею, руку или лопатку. Распространение боли зависит от источника и может указывать на проблемы с позвоночником.Последствия травмНа практике чаще всего боль в плечевом суставе связана с предшествующей кумулятивной травмой, вызванной чрезмерной физической нагрузкой. Обычно обнаруживают подвывих или вывих плеча, надрыв или полное повреждение мышц, разрыв капсулы сустава, хрящевой ткани, ушиб или перелом костей плеча.Также вызвать боль может артрит (воспаление плечевого сустава), артроз (разрушение суставной ткани) или тендинит (воспаление сухожилий).Нередко боль в плече бывает при болезни Бехтерева — хроническом заболевании соединительной ткани.Если есть хронические болезниНа фоне сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, соединительной ткани или без видимых причин может развиться адгезивный капсулит плеча — «замороженное плечо», что также на определенных стадиях заболевания сопровождается болью в плечевом суставе. Среди других причин стоит отметить особо инфекционные заболевания или новообразования в области плеча.Опасно! Инфаркт«Очень опасна отраженная боль в плечевом суставе. Например, при инфаркте миокарда у человека может сначала возникнуть ощущение жжения, сдавливания в груди и между лопатками, затем появляется боль в области плеча. Такое состояние сбивает с толку — человек может не понять, с чем связаны неприятные ощущения, и упустить драгоценное время», — предупреждает Екатерина Демьяновская.Именно поэтому, если заболело плечо, не нужно искать диагнозы в Интернете или применять методы народной медицины. Следует прийти на прием к врачу — терапевту, травматологу, неврологу, ревматологу. Специалист проведет осмотр и назначит исследования: анализы крови, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенографию, УЗИ сустава, компьютерную или магнитно-резонансную томографию сустава. Только опираясь на данные исследований, можно поставить верный диагноз и подобрать эффективное лечение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки