Ученые выявили 6 эпигенетических факторов, влияющих на развитие онкологии

Западные ученые провели исследование, в котором выявили шесть ключевых эпигенетических факторов, влияющих на развитие раковых заболеваний. Специалисты сосредоточились на изменениях в генах и белках, регулирующих жизненно важные процессы в организме.Одной из причин формирования злокачественных опухолей является процесс метилирования ДНК, в результате которого теряется активность генов, ответственных за подавление опухолевых клеток. Также ученые обнаружили, что нарушения в модификациях белков, участвующих в преобразовании информации в РНК, могут способствовать развитию рака.Еще одним опасным фактором называют активизацию древних вирусных элементов, которые сохранились в человеческом геноме. Эти элементы, пробуждаясь, нарушают стабильную работу клеток. Кроме того, изменения в трехмерной структуре клеточного ядра оказывают значительное влияние на возникновение раковых заболеваний.Генетические мутации способны усиливать друг друга, создавая эффект синергии, что значительно усугубляет состояние организма. Ученые также подчеркнули, что нестабильность генома клеток становится важным условием для прогрессирования болезни.Отдельно специалисты напоминают о значении питания. Регулярное употребление фастфуда, сладкой газировки, кондитерских изделий и блюд быстрого приготовления повышает риск онкологических заболеваний. Для защиты здоровья рекомендуется пересмотреть рацион и минимизировать такие продукты.

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