Врач Кутушов: некоторые бытовые привычки могут крайне негативно отразиться на здоровье

Врач-токсиколог Кутушов указал на подрывающие здоровье бытовые привычки.Врач-токсиколог Михаил Кутушов сообщил , что некоторые бытовые привычки, например, гиподинамия или несоблюдение режима сна «могут крайне негативно отразиться на здоровье». Он обратил внимание, что одной из наиболее распространенных вредных привычек является регулярное употребление нездоровых продуктов. Повседневный рацион, богатый насыщенными жирами, сахаром и солью, в котором недостает свежих фруктов, овощей и клетчатки, ведет к ожирению, сердечно-сосудистым болезням и диабету второго типа вкупе с другими метаболическими нарушениями, предупредил Кутушов.Кроме того, добавил врач, к вредным бытовым привычкам относятся пропуски приемов пищи, их нерегулярность – такое питание способствует нарушению обменных процессов в организме.Также Кутшов раскритиковал привычку поздно ложиться спать и слишком ранние подъемы. Ненормированный сон повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшает когнитивные функции, ведет к депрессии и психическим расстройствам.К привычкам, которые могут крайне негативно отразиться на здоровье, Михаил Кутушов отнес и гиподинамию. Он заявил, что сидячий образ жизни и сидячая работа провоцируют снижение мышечной массы, проблемы с метаболизмом и сердечно-сосудистой системой, ожирение.Опасным для здоровья токсиколог назвал и пренебрежение гигиеной – в частности, неправильное и нерегулярное мытье рук. Врач постулировал, что нежелание соблюдать правила личной гигиены помогает распространяться инфекционным заболеваниям.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки