Влияние молочного жира на массу тела оценили на мышах

Длительное употребление цельного молока и молочного жира не приводит к значительному увеличению массы тела или уровня липидов в крови у мышей, выяснили китайские ученые.Эксперименты проводились исследователями из Института продовольствия и питания при Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР, Университета Цинхуа и Академии сельскохозяйственных наук Китая (CAAS), их результаты опубликованы в журнале iMeta.Молоко — один из самых потребляемых продуктов питания, оно входит в регулярный рацион более 6 миллиардов человек во всем мире. Предыдущие исследования установили, что диеты с высоким содержанием насыщенных жиров могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ряд работ показывает, что молочные жиры этого эффекта лишены, и в целом их долгосрочное влияние на липидный обмен веществ оставалось не вполне ясным.Чтобы изучить это глубже, исследователи провели семинедельный эксперимент на мышах, разделив их на две группы: одна группа питалась обычной пищей, другая — пищей с высоким содержанием жиров. Все подопытные грызуны получали ежедневные дозы либо 15 миллилитров цельного молока, либо 0,5 миллилитра молочного жира — количество, эквивалентное потреблению человеком более 2 килограммов молока или 100 граммов молочного жира ежедневно в течение пяти лет.Результаты показали, что ни цельное молоко, ни молочный жир не оказали существенного влияния на массу тела или уровень липидов в крови у мышей независимо от их диеты. Кроме этого, выяснилось, что цельное молоко и молочный жир улучшают разнообразие микробиоты кишечника и увеличивают присутствие ключевых бактерий и метаболитов, связанных с регуляцией липидов.Таким образом, исследование и последующий анализ его результатов посредством алгоритмов машинного обучения сняли противоречия в оценке долгосрочного влияния молочного жира на сердечно-сосудистое здоровье и липидный обмен.

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