Диетолог дала советы, как не располнеть при сидячей работе и низкой физической активности

Диетолог Джутова рассказала, что помогает сохранить стройность людям, чья работа вынуждает их быть малоподвижными.Диетолог Марьяна Джутова дала советы, как не располнеть при сидячей работе и низкой физической активности. Специалистка отметила, что для профилактики ожирения в этом случае необходимо придерживаться рациона, предполагающего ограничение калорий.«Человек, проводящий весь день сидя, в среднем сжигает около 2000 килокалорий. Для женщин точная цифра составляет примерно 1800, для мужчин — около 2400 килокалорий. Важно следить, чтобы суточное потребление не превышало эти значения», - сообщила диетолог в разговоре с РИАМО.Джутова добавила, что общее количество пищи при малоподвижной работе следует поделить на 3-5 приемов, интервалы между ними должны составлять от 3 до 6 часов. Специалист обратила внимание, что ужин при таком образе жизни не должен быть поздним – вечернюю трапезу в идеале нужно завершать за 4 часа до сна. Если перед сном «проснулся» голод, рекомендуется съесть около 100 граммов вареной куриной грудки или выпить травяной чай, который помогает «обмануть» желудок и заглушить аппетит.Джутова подчеркнула: когда питание требует умеренности, очень важно достаточно спать, так как в случае недосыпа активизируются механизмы повышенного аппетита.«В среднем люди, которые не высыпаются, потребляют на 400 калорий больше в день. Чтобы избежать этого, нужно спать минимум 7 часов каждую ночь», - предупредила диетолог.

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