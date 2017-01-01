COVID-19 не увеличил частоту внезапных смертей среди спортсменов
Данные, собранные Национальным центром исследований катастрофических спортивных травм за период с 2017 по 2023 год, не выявили существенных различий в частоте таких инцидентов до и после начала пандемии. Это позволяет предположить, что коронавирус и вакцинация не оказали существенного влияния на этот показатель.
В ходе исследования было проанализировано 387 случаев остановок сердца среди спортсменов, из которых половина завершилась летальным исходом. Около 203 инцидентов произошли до начала пандемии, а 184 случая — во время ее активного распространения по территории США. Анализ данных показал, что основными причинами внезапных смертей среди спортсменов остаются врожденные сердечные патологии, такие как гипертрофические кардиомиопатии, синдром WPW и синдром Бругада.
Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open и опровергают распространенные в социальных сетях утверждения о том, что пандемия и РНК-вакцины привели к учащению остановок сердца у молодых атлетов. Это исследование имеет важное значение для понимания влияния пандемии на здоровье спортсменов и для разработки эффективных мер профилактики и лечения внезапных остановок сердца в спортивной среде.
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