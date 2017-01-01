COVID-19 не увеличил частоту внезапных смертей среди спортсменов

Результаты недавнего исследования, проведенного группой ученых под руководством профессора Университета штата Вашингтон, свидетельствуют об отсутствии значимого влияния пандемии COVID-19 на частоту внезапных остановок сердца и смертей среди молодых спортсменов в США.Данные, собранные Национальным центром исследований катастрофических спортивных травм за период с 2017 по 2023 год, не выявили существенных различий в частоте таких инцидентов до и после начала пандемии. Это позволяет предположить, что коронавирус и вакцинация не оказали существенного влияния на этот показатель.В ходе исследования было проанализировано 387 случаев остановок сердца среди спортсменов, из которых половина завершилась летальным исходом. Около 203 инцидентов произошли до начала пандемии, а 184 случая — во время ее активного распространения по территории США. Анализ данных показал, что основными причинами внезапных смертей среди спортсменов остаются врожденные сердечные патологии, такие как гипертрофические кардиомиопатии, синдром WPW и синдром Бругада.Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open и опровергают распространенные в социальных сетях утверждения о том, что пандемия и РНК-вакцины привели к учащению остановок сердца у молодых атлетов. Это исследование имеет важное значение для понимания влияния пандемии на здоровье спортсменов и для разработки эффективных мер профилактики и лечения внезапных остановок сердца в спортивной среде.

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