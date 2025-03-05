Как предотвратить отечность лица по утрам: продукты, средства и рекомендации

Отекшее после пробуждения утром лицо — распространенная проблема. Сбалансированное питание, здоровый образ жизни и правильный уход за кожей могут помочь от появления такого отека.Утренняя отечность лица не всегда бывает только эстетической проблемой, подверженность такому отеку может возникать по разным причинам: от неправильного питания до серьезных заболеваний. О том, какие доступные средства помогают предотвратить отеки лица по утрам, и когда с такой отечностью нужно обращаться к врачу, MedikForum.ru поговорил с эндокринологом Антониной Гуреевой.Продукты и напитки, которые помогают предотвратить отечностьВода. Парадоксально, но достаточное употребление воды помогает избежать отеков. Когда организм обезвожен, он начинает удерживать жидкость в тканях, что приводит к эффекту отечности. Если нет индивидуальных противопоказаний, то пить воду следует в количестве не менее 1,5 литров в день.Овощи и фрукты с высоким содержанием воды. Огурцы, сельдерей, арбуз, дыня, цитрусовые — все они насыщены водой и содержат вещества, стимулирующие обменные процессы, благодаря чему из организма выводится лишняя жидкость.Продукты, богатые калием. Калий задействуется в регуляции водно-солевого баланса, являясь антагонистом натрия. Бананы, авокадо, шпинат, картофель, курага — эти и другие продукты с калием не дают скапливаться в организме натрию, который удерживает воду, заставляя нас выглядеть распухшими по утрам.Зеленый чай. Он обладает мочегонным эффектом, активизирует вывод потенциальных токсинов. Зеленый чай рекомендуется пить без сахара, именно в таком виде он помогает избежать задержки жидкости и связанной с ней отечности.Белковые продукты. Следует помнить, что недостаток белка является одной из причин отеков. В рационе должно быть достаточно качественных продуктов, которые являются его источником: яиц, постного мяса, рыбы, курятины, творога и других кисломолочных продуктов, бобовых.Ограничение соли. Избыток соли в повседневном рационе задерживает воду в организме. Ее ограничение (особенно в вечернее время) помогает просыпаться без отекшего лица.Другие доступные средства и способы борьбы с отеками:Массаж лица. Легкий массаж улучшает кровообращение и лимфоток, что помогает уменьшить отек. При его выполнении следует использовать косметическое масло или крем.Охлаждающие компрессы. Можно приложить к лицу холодное полотенце или кубики льда, завернутые в ткань. Под действием холода кровеносные сосуды сужаются, и это уменьшает отечность.Поднятие головы во время сна. Сон на высокой подушке позволяет избежать ночью скопления жидкости в области лица.Маски для лица. В борьбе с отечностью эффективны маски с кофеином, алоэ вера или гиалуроновой кислотой (они улучшают тонус кожи).Физическая активность. Утренняя йога, разминка, зарядка или прогулка улучшают кровообращение, что способствуют выведению лишней жидкости.Мочегонные травы. Отвары из ромашки, мяты, шиповника или брусничного листа помогают вывести лишнюю жидкость. Но следует иметь в виду: их неправильный прием или злоупотребление чреваты нарушение водно-солевого баланса в организме.Когда следует обратиться к врачу. Иногда утренние отеки лица возникают как симптом серьезных заболеваний. Что должно настораживать при их появлении, когда следует обращаться по поводу отечности лица к врачу?Отечность лица не проходят в течение дня. Когда отек сохраняется длительное время, это может указывать на проблемы с почками, сердцем или щитовидной железой.Отеки сопровождаются другими неблагополучными симптомами:Одышка, усталость, боль в груди или учащенное сердцебиение могут быть признаками сердечной недостаточности;Боль в пояснице, изменение цвета мочи или проблемы с мочеиспусканием могут указывать на заболевания почек.Отек появился внезапно. Неожиданное и стремительное развитие отечности может быть связано с аллергической реакцией или воспалительным процессом.Отеки возникают регулярно. Если отечность лица стала постоянной проблемой, это может быть связано с гормональными нарушениями или хроническими заболеваниями.

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