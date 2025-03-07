Врачи назвали болезнь, из-за которой можно лишиться зубов
Одной из таких болезней является диабет. У людей с диагностированным диабетом чаще развиваются заболевания пародонта, быстрее образуется зубной налет, кариес и камень. Подобные проблемы наблюдаются и у пациентов с остеопорозом.
Различные сердечно-сосудистые заболевания могут негативно влиять на кровоснабжение десен, из-за чего часто могут проявляться микротравмы и воспаления. Кроме того, здоровье зубов зависит от здоровья почек и желудочно-кишечного тракта. Поэтому даже те заболевания, которые, на первый взгляд, вовсе не связаны со здоровьем зубов могут быть причиной обратиться к зубному врачу.
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