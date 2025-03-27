Недосып повышает риск развития деменции

Поздний отбой и некачественный сон повышают риск развития деменции, болезни Альцгеймера, а также общего снижения когнитивных способностей.В эксперименте приняли участие 72 здоровых пожилых человека, средний возраст которых составляет 73 года. Они прошли МРТ-сканирование мозга, исследование сна (полисомнографию), когнитивные тесты и специализированную методику визуализации мозга (DTI-ALPS).Выяснилось, что у участников, которые поздно ложились спать и недосыпали, система удаления токсинов и продуктов метаболизма из мозга работала хуже. Коммуникационные сети мозга тех, кто меньше отдыхал, также стали менее гибкими.Ученые подчеркивают, что недостаточный или прерывистый сон вреден для мозга, памяти и когнитивного здоровья.Недавно ученые из Университета Торонто установили, что новые впечатления помогают улучшить память и настроение, а также снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний.Исследователи отмечают, что не требуется кардинально менять образ жизни — достаточно внедрения небольших «новшеств», таких как прогулка по новому маршруту.

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