Простой рецепт домашней мази от боли в мышцах
Растирание как прием активирует сократительную мышечную функцию, повышает тонус мышц, нормализует процессы обмена и питания оказывает успокаивающий эффект на нервную систему. Если при растирании использовать специальный состав, можно снять болезненность и усталость мышц.
Растираем мышцы дома
Полезное растирание мышц можно выполнить в домашних условиях. Предлагаем простой рецепт мышечной растирки. Этот продукт для растирания различных мышц проникает глубоко в ткани и дарит приятное успокаивающее и расслабляющее чувство.
Как приготовить состав для растирания мышц
Наливаем полстакана кокосового масла и четверть стакана пчелиного воска (натереть) в банку из стекла. Ставим банку в кастрюлю с водой на слабый / средний огонь.
Масло и воск должны раствориться, теперь перемешиваем массу.
Насыпаем в состав 2 ч. ложки кайенского порошка и 2 ч. ложки порошка имбиря / куркумы, снова перемешиваем.
Даем растирке остыть. Вводим 15 капель масла перечной мяты и 15 капель масла лаванды.
Переливаем в металлическую или стеклянную посуду для хранения и даем застыть. Применяем средство на болезненные или утомленные мускулы.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий