Простой рецепт домашней мази от боли в мышцах

Если ваши мышцы нуждаются в отдыхе и приятной процедуре, можно выполнить растирание. Для этого приготовим полезный состав, который поможет снять усталость мускулатуры, повысит тонус и уберет болезненные проявления. Предлагаем рецепт состава для растирания мышц.Растирание как прием активирует сократительную мышечную функцию, повышает тонус мышц, нормализует процессы обмена и питания оказывает успокаивающий эффект на нервную систему. Если при растирании использовать специальный состав, можно снять болезненность и усталость мышц.Растираем мышцы домаПолезное растирание мышц можно выполнить в домашних условиях. Предлагаем простой рецепт мышечной растирки. Этот продукт для растирания различных мышц проникает глубоко в ткани и дарит приятное успокаивающее и расслабляющее чувство.Как приготовить состав для растирания мышцНаливаем полстакана кокосового масла и четверть стакана пчелиного воска (натереть) в банку из стекла. Ставим банку в кастрюлю с водой на слабый / средний огонь.Масло и воск должны раствориться, теперь перемешиваем массу.Насыпаем в состав 2 ч. ложки кайенского порошка и 2 ч. ложки порошка имбиря / куркумы, снова перемешиваем.Даем растирке остыть. Вводим 15 капель масла перечной мяты и 15 капель масла лаванды.Переливаем в металлическую или стеклянную посуду для хранения и даем застыть. Применяем средство на болезненные или утомленные мускулы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки