Новый анализ крови может определить прогрессирование болезни Альцгеймера

Простой анализ крови может значительно улучшить диагностику и стадию болезни Альцгеймера. Исследователи разработали новый метод, который не только достоверно указывает на наличие заболевания, но и определяет его прогрессирование. Это может внести важный вклад в более точное и раннее лечение.Исследовательская группа, в состав которой вошли эксперты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Лундского университета в Швеции, разработала новый тест для диагностики болезни Альцгеймера и проверила его эффективность. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.Болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, характеризующееся отложением в головном мозге бляшек бета-амилоида, а затем и так называемых тау-фибрилл. Хотя предыдущие анализы крови уже могли определять наличие бета-амилоида, простого способа измерить накопление тау-белков не существовало.Новый тест измеряет концентрацию в крови особого белка MTBR-tau243. По словам исследователей, этот белок напрямую связан с количеством отложений тау в мозге и позволяет точно оценить стадию заболевания.Группа ученых проанализировала образцы крови людей с когнитивными нарушениями и обнаружила, что уровни MTBR-tau243 позволяют четко различать ранние и поздние стадии болезни Альцгеймера. Тест был проверен с использованием данных двух независимых когорт.Анализ показал, что MTBR-tau243 в крови отражает количество отложений тау в мозге с точностью 92 процента. Команда объясняет, что особенно впечатляющим было то, что людей с болезнью Альцгеймера на ранней стадии можно было четко отличить от тех, кто находился на поздней стадии.Уровень MTBR-tau243 был повышен у людей с легкими симптомами и увеличивался в 200 раз у людей с тяжелой деменцией.«Я считаю, что мы будем использовать p-tau217 на основе крови, чтобы определить, есть ли у человека болезнь Альцгеймера. MTBR-tau243 станет чрезвычайно ценным дополнением как в клинических условиях, так и в научных исследованиях», — сообщает соавтор исследования Оскар Ханссон. «Когда оба биомаркера положительны, вероятность того, что болезнь Альцгеймера является причиной когнитивных симптомов человека, значительно возрастает по сравнению со случаем, когда аномальным является только p-tau217. Это различие имеет решающее значение для выбора наиболее подходящего лечения для каждого пациента».Новый анализ крови может стать важной вехой на пути к персонализированной терапии болезни Альцгеймера. По словам исследователей, на данный момент Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило два препарата для лечения болезни Альцгеймера, направленных на снижение уровня бета-амилоида. Однако в будущем методы лечения, особенно в отношении отложений тау, можно будет применять более целенаправленно благодаря точным диагностическим возможностям.«Мы находимся на пороге новой эры персонализированной терапии болезни Альцгеймера», — говорит соавтор исследования Канта Хори. Новый препарат может позволить лечить болезнь Альцгеймера на более ранних стадиях и более эффективно, что станет решающим шагом в борьбе с этим заболеванием.

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