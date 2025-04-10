Не открывать форточку и еще 4 привычки, которые замедляют метаболизм

Занимаетесь спортом, не едите сладкое и жирное, но вес все равно никуда не уходит? Высока вероятность, что все дело в вашем образе жизни: некоторые привычки буквально ставят метаболизм на паузу.Наверняка в вашем окружении есть хотя бы один человек, который каждый день ест конфеты, печенье, соленые снеки и все равно остается стройным. При этом спортом он тоже особо не занимается, а его образ жизни далек от активного.Про таких людей говорят: метаболизм работает во всю мощь, ничего не успевает отложиться в боках или ногах. Действительно, некоторые мужчины и женщины стройны с рождения, но здесь, скорее всего, вопросы к генетике. Однако таким людям сложно набрать ценную мышечную массу, а любая физическая нагрузка может даваться им с огромным трудом.По словам доктора Алексея Жито, каждый человек может повлиять на свой обмен веществ, независимо от пола и возраста.«На приемах часто слышу о том, что обмен веществ замедляется с возрастом. Пациенты расстраиваются — мол, уже не похудеют. Но на самом деле частая причина плохого метаболизма — повседневные привычки, на которые мы не обращаем внимания», — заверяет врач.1. Много ездить и мало ходитьМашина — это очень удобно, однако вскоре человек даже в ближайший магазин начинается ездить на автомобиле. Если практически не двигаться, у организма нет возможности сжигать калории.Такси, лифт, эскалатор — все это тоже вредит обмену веществ. Помните, что метаболизм любит движение. Чем больше вы ходите, тем мощнее он работает.2. Пить мало водыОбезвоживание — частая причина вялости, головных болей и замедленного обмена веществ. И большинство из нас даже не догадываются, что организму не хватает жидкости.Приучите себя пить чистую воду, пусть под рукой всегда будет многоразовая бутылка. Увидите, как кожа начнет сиять, а лишний вес словно растворится.3. Не открывать форточкуДа, это тоже замедляет метаболизм! Душные помещения в целом негативно влияют на здоровье, появляются головные боли, слабость, все валится из рук.«Если вы редко открываете окна или боитесь сквозняков — зря. Свежий воздух влияет на уровень кислорода в крови, работу щитовидной железы и даже на качество сна», — говорит Алексей Жито.Хотите похудеть и выспаться? Откройте на ночь форточку! Но следите, чтобы холодный воздух не доставлял дискомфорта.4. Ужинать слишком поздноПомните, что последний прием пищи должен быть минимум за 3 часа до сна. В противном случае организм переключается в режим «переварить и усвоить», а не «отдохнуть и восстановиться». Это мешает выработке ночных гормонов, которые отвечают за сжигание жира и регенерацию.5. Постоянно нервничатьХронический стресс разрушает и ментальное, и физическое здоровье. Когда вы нервничаете, организм вырабатывает кортизол. Этот гормон повышает аппетит, а также переводит системы в режим готовности: энергию надо не тратить, а запасать. В таком случае лишний вес набирается очень быстро.Если чувствуете, что какие-то из этих пунктов про вас, не ругайте себя, говорит Алексей Жито. Лучшее, что можно сделать в этом случае, — изменить свой образ жизни. Например, начать больше гулять и ложиться спать пораньше. Результаты не заставят себя долго ждать.

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