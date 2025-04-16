Как навсегда позабыть о кандидозе

Главным способом предупреждения и искоренения кандиды, а также возвращения гормонального баланса в норму, не применяя медицинские препараты, выступает диета. Подробнее - читайте далее...Появление и последующее размножение кандиды способно вызывать самые неблагоприятные последствия, включая сбои в работе гормонов. Бесконтрольное действие данного грибка часто лежит в основе различных болезненных явлений,среди которых менопауза, ПМС, излишняя активность эстрогена, либидо ниже положенного уровня, головокружения, бурная смена настроения, набранный вес. Чрезмерное присутствие этого грибка провоцирует воспаление тканей, что, в свою очередь, ведет к дальнейшему распространению грибка по организму.Что нужно делать для того, чтобы позабыть о кандидозеВ процессе метаболизма рассматриваемого грибка выделяется порядка 70 разного рода токсических веществ, некоторые из них путем имитации гормона эстрогена нарушают сложившийся гормональный баланс, что имеет негативные последствия для организма.Что нужно делать для того, чтобы позабыть о кандидозе? И как влияет диета на нормализацию баланса гормонов?Главным способом предупреждения и искоренения кандиды, а также возвращения гормонального баланса в норму, не применяя медицинские препараты, выступает диета, включающая в себя два этапа:1. Полное выведение кандиды из организма.2. Приведение микрофлоры кишечника в нормальное состояние и дальнейшее ее поддержание на приемлемом уровне.Первый этапНа его протяжении женщина предпринимает все необходимое для выведения кандиды, путем очищения желудочно-кишечного тракта от самого грибка, а также его побочных продуктов, возникающих в результате распада. Как следствие, оздоравливается микрофлора кишечника, становится лучше иммунитет.Данный этап можно осуществлять с применением одного из двух методов, а именно:1. Употребление в пищу исключительно жидкой еды (это следует проводить в период от одного до двух дней).Для этого необходимо сварить бульон из овощей, в состав которого входят:лук репчатый (одна штука);чеснок (три дольки);сельдерей (одна веточка);кудрявая капуста (один пучок)Данные ингредиенты рассчитаны на один литр воды. Солят по своему усмотрению.В кастрюлю наливают воду, после чего помещают туда продукты. Овощи варят, пока они не будут готовы. Затем бульон процеживают, из него вынимают отваренные овощи.Бульон выпивается за один день. Пьется маленькими глотками.Одновременно в данный период следует выпивать по максимуму чистой воды, которая содействует выводу из организма накопившихся в нем токсинов.Подобную диету неплохо делать хотя бы раз в 3-4 недели, либо же использовать ее как подготовку, предшествующую второму способу избавления от присутствующей в организме кандиды.2. Овощная диета (употребление исключительно свежих и тушеных овощей). Длится на протяжении от трех до пяти дней.За счет того, что в рационе питания будут отсутствовать алкоголь, сахар и крупы, избавление от кандиды станет происходить значительно быстрее. В этот период желательно есть овощные салаты (из различных видов капусты, спаржи), которые заправляются соком выжатого лимона либо маслом (из кокоса или оливковым).Подобные салаты следует есть попеременно с протушенными овощами (они должны быть слегка протушены). При этом, необходимо полностью отказаться от тех овощей, в которых присутствует в большом количестве крахмал (к ним относятся картофель, морковь, свекла). Дело в том, что они увеличивают сахар в крови, что создает благоприятную обстановку для распространения кандиды.И, естественно, следует потреблять по максимуму чистую воду, которая содействует выводу токсических веществ.Этап № 2После того, как токсины были выведены (как и побочные продукты грибка), следует приступить к оздоровлению микрофлоры кишечника, делая все необходимое для ее поддержания на должном уровне. Диета является тем средством, которое наладит аппетит, ликвидирует желание съесть что-то сладкое, приведет микрофлору в нормальный тонус.Основными принципами подобной диеты являются:полный отказ от пищи, содержащей большое количество углеводов (разного рода сладости), а также от спиртного и сахара. Данные продукты создают основу для того, чтобы кандида распространялась дальше по организму, негативно влияют на иммунитет. Если система иммунитета достаточно функциональна, она самостоятельно способна упорядочить процесс роста кандиды.вместо них следует употреблять картофель (сладкий), морковь, шпинат, капусту (кудрявую), спаржу.ввести в ежедневный рацион продукты с большим содержанием ферментов (кефир, капусту квашеную и некоторые другие). Они способствуют приведению микрофлоры в надлежащее состояние.Нужно быть готовым к тому, что данная диета поголовно убивает грибки кандиды, выводит из кровообращения многочисленные токсины, в связи с чем для этого периода характерны нижеследующие проявления:частые головные боли;ощущение полной потери сил;головокружения;сбои в работе кишечника (запоры, сменяющиеся поносом, а также чрезмерное образование газов);чрезмерное потоотделение;периодически возникающая высокая температура;гайморит;признаки, указывающие на простуду;разного рода кожные аллергические проявления.Все они в большинстве случаев длятся не более одной недели. И это означает, что кандида выводится из организма.Дополнительно к этому нужно пить как можно больше воды, выводя присутствующие токсины.Чтобы сделать процесс быстрее, следует сходить в баню либо сауну. И спустя две-три недели к вам вернется энергичность, тело снова обретет легкость, голова будет светлой, настроение будет по большей части позитивным. А к этому и ведет предлагаемая диета.

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