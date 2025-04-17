Осторожнее, весеннее солнце: какие люди подвержены меланоме и кератозу

Солнечная активность в последние годы бьет рекорды, а ультрафиолетовое излучение становится все более агрессивным.С весенним солнцем нужно быть осторожнее — высокая солнечная активность в это время года может оказывать негативное влияние на здоровье. MedikForum.ru обсудил опасность яркого солнца весной с дерматологом Григорием Гольдиным. По его словам, солнечная активность в последние годы становится все более интенсивной из-за глобальных климатических изменений. Дерматолог напомнил, что агрессивное ультрафиолетовое излучение повышает риски развития опасных кожных заболеваний, включая меланому и актинический кератоз.«Солнце излучает UVA- и UVB-лучи: первый тип проникает глубоко в кожу, вызывая фотостарение и рак, а второй повреждает верхние слои, провоцируя ожоги и мутации ДНК клеток. Из-за истончения озонового слоя и повышенной солнечной активности даже короткое пребывание на солнце без защиты сегодня может привести к нежелательной пигментации и злокачественным изменениям кожи».Как развивается актинический кератозАктинический кератоз возникает из-за хронического повреждения кожи ультрафиолетовыми лучами (UVA и UVB). При их длительном воздействии повреждаются ДНК кератиноцитов — клеток верхнего слоя кожи. В результате нарушается их нормальное созревание и деление, развивается атипия — клетки начинают бесконтрольно размножаться, образуя грубые, шелушащиеся очаги. Этот процесс может длиться 10–20 лет, прежде чем появятся видимые признаки в виде темных огрубевших пятен на открытых участках тела (лицо, руки). Без лечения поврежденные клетки, из которых состоят такие пятна, могут трансформироваться в плоскоклеточный рак.Как развивается меланомаМеланома развивается, когда УФ-излучение повреждает ДНК меланоцитов (клетки, вырабатывающие пигмент меланин).Что происходит с кожей:Прямое повреждение ДНК — UVB-лучи вызывают мутации в генах (чаще всего в BRAF, NRAS), вызывая бесконтрольное деление клеток;Окислительный стресс — UVA-лучи генерируют свободные радикалы, дополнительно повреждая клетки;Подавление иммунитета кожи — солнце ослабляет местную иммунную защиту, что позволяет поврежденным клеткам выживать.Особенно опасными в плане риска меланомы являются:Солнечные ожоги, перенесенные в детстве;Периодическое, но сильное УФ-воздействие (например, регулярный отдых на море после жизни в пасмурном климате).«Меланома может развиться даже через 10-20 лет после солнечного повреждения».Кто особенно сильно рискует заполучить эти патологии из-за слишком жаркого апрельского солнца?Люди со светлой кожей (I–II фототипы):Рыжие, блондины, голубоглазые люди: у них мало меланина, и естественная защита кожи от солнца изначально более слабая.Люди, которые легко обгорают, почти не загорают: риск меланомы у них в 10–20 раз выше, чем у смуглых.Люди с большим количеством родинок (невусов):Существует связь: чем больше на теле человека родинок (особенно диспластических), тем выше риск того, что он столкнется с перерождением родинки в меланому. Вот опасные признаки изменения родинок:Асимметрия;Неровные края;Неоднородный цвет;Диаметр более 6 мм;Изменение вида, происходящее со временем.Люди с наследственной предрасположенностью:Если у близких родственников была меланома, — риск возрастает на 50 процентов.Вероятность рака кожи повышают определенные генные мутации (CDKN2A, BRAF).Пожилые люди:С возрастом кожа теряет способность к восстановлению, и накопленные в течение жизни УФ-повреждения клеток увеличивают риск рака.Люди, подолгу находящиеся на солнце:Например, строители, сельские работники, спортсмены могут подвергаться чрезмерному УФ-облучению.Люди, перенесшие (особенно в детстве) солнечные ожоги:По словам дерматолога, даже один сильный ожог, случившийся в детстве, удваивает риск меланомы в будущем.«Наша кожа обладает свойством «помнить» разрушение, нанесенное солнцем. Поврежденные солнцем клетки могут накапливать мутации, способные проявиться через годы».

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