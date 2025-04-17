Холодная погода ослабляет намерения похудеть, показывают исследования

В то время как эксперты в области общественного здравоохранения высказывали опасения, что глобальное потепление может способствовать ожирению, новое исследование ученых из Массачусетского университета в Амхерсте и Американского университета раскрывает удивительный поворот: в США более холодные дни на самом деле представляют большую проблему для контроля веса. Исследование опубликовано в журнале Journal of Environmental Economics and Management.Исследование, соавтором которого является Спарши Шривастава из Массачусетского университета в Амхерсте, показало, что взрослые в США с меньшей вероятностью сообщают о попытках похудеть, включая диету и занятия спортом, когда температура опускается ниже 20°C. Когда дневная максимальная температура поднимается выше 25°C, люди с большей вероятностью сообщают о попытках похудеть, потребляя рекомендуемые порции фруктов и овощей и уделяя больше времени физическим упражнениям.«Что нас удивило, так это то, в какой степени погода была фактором изменения поведения, связанного с потерей веса», — говорит соавтор Брэндин Ф. Черчилль из Американского университета. «Переходя от самого холодного дня к самому жаркому, мы обнаруживаем примерно 7%-ное изменение поведения — просто в зависимости от того, была ли на улице хорошая погода».Несмотря на значительные колебания температуры по всей стране, результаты были одинаковыми в разных местах и демографических группах.Однако Шривастава и Черчилль обнаружили одно заметное изменение: люди с избыточным весом и ожирением были наименее склонны стремиться к снижению веса в холодное время и наиболее склонны делать это в теплое время. Тем не менее, исследование не нашло никаких доказательств того, что эти поведенческие изменения имели какое-либо измеримое влияние на индекс массы тела (ИМТ) респондентов.«Чтобы ИМТ изменился, нужны постоянные привычки», — объясняет Шривастава. «Мы зафиксировали краткосрочные отклонения в поведении в зависимости от того, очень жарко или очень холодно. Когда температура нормализуется, люди возвращаются к своим обычным моделям поведения».Исследование проанализировало ответы на опросы из Behavioral Risk Factor Surveillance System, сопоставленные с дневными максимальными температурами для каждого округа в США, чтобы точно определить несезонные местные погодные условия, когда каждый респондент был опрошен. Набор данных включал миллионы телефонных интервью, собранных в период с 1991 по 2010 год, годы, для которых были доступны идентификаторы округов.По данным Национального института здравоохранения, почти 75% взрослых в США имеют избыточный вес или страдают ожирением, а распространенность ожирения выросла более чем на треть за последние два десятилетия. Политики и должностные лица общественного здравоохранения объявили ожирение национальной эпидемией на фоне предупреждений о том, что тяжелое ожирение может сократить продолжительность жизни на 14 лет.Хотя показатели ожирения возросли на фоне повышения глобальной температуры, исследователи не обнаружили причинно-следственной связи между этими двумя явлениями, несмотря на предположения некоторых исследователей общественного здравоохранения о том, что между ними может быть связь.«В той степени, в которой люди ранее были обеспокоены тем, что повышение температуры может способствовать эпидемии ожирения в Соединенных Штатах, мы не находим никаких доказательств этого», — отмечает Черчилль. «Хотя существует множество причин, по которым повышение температуры может быть вредно для общественного здоровья, наши результаты показывают, что ожирение не входит в их число».Шривастава добавляет, что результаты показывают, что кампании общественного здравоохранения, призывающие американцев есть больше фруктов, овощей и необработанных продуктов в периоды экстремальных холодов, могут дать лучшие результаты, чем в более теплые периоды. Однако она предупреждает, что ситуация отличается в развивающихся странах, где экстремальная жара может ограничить доступ к питательным продуктам — в основном из-за ее влияния на натуральное сельское хозяйство.

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