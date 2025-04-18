Добавки в еде: что такое пищевой глицерин и нужно ли его опасаться

Пищевой глицерин опасен прежде всего при употреблении большом количестве, – особенно для детей.Британское издание The Guardian опубликовало данные медицинского исследования, авторы которого предупредили: дети до 8 лет, употребляющие пищевой глицерин с едой или напитками, могут пострадать от нежелательных сбоев в работе организма. В частности, этот компонент может провоцировать нарушение сознания и падение уровня сахара в крови.Что такое пищевой глицерин? Этот вопрос MedikForum.ru адресовал врачу-гастроэнтерологу Александре Алисовой«Пищевой глицерин или Е422 – это густая прозрачная жидкость без запаха, получаемая из жиров. Он достаточно широко используется в пищевой промышленности: как добавка в продуктах питания он удерживает влагу и предотвращает высыхание, а также улучшает текстуру, обеспечивает необходимую вязкость. Кроме того, способствует продлению срока годности».Как его производят?Из растительных масел (кокосового, пальмового, соевого) – путем гидролиза;Гораздо реже – из животных жиров.В каких продуктах можно встретить пищевой гицерин?Кондитерские изделия: зефир, мармелад, торты, муссы, желе, жевательные конфеты;Хлебобулочные продукты: добавляется для мягкости;Алкогольные напитки: ликеры, настойки;Неалкогольные напитки: газировка, кисели, коктейли;Молочные продукты: йогурты, творожные десерты.«Также пищевой глицерин может присутствовать в лекарствах и БАДах: например, сиропах от кашля, мягких капсулах».Нужно ли его опасаться?Риск навредить организму связан, прежде всего, с употреблением высоких доз такой добавки.Чем это опасно:Возможны проблемы с ЖКТ«Употребление его большого количества (более 25–50 граммов в сутки) может вызвать диарею, вздутие и тошноту».ОбезвоживаниеПищевой глицерин обладает свойством притягивать воду и оказывать слабительный или мочегонный эффект. После его употребления организм может интенсивно терять жидкость и вместе с нею электролиты, что способно негативно влиять на функции органов и вызывать ухудшение самочувствия.Негативное влияние на почкиУ людей с почечной недостаточностью избыток глицерина может ухудшить состояние. Вызываемый им мочегонный эффект способствует их перегрузке.Аллергические реакцииВозможны кожные высыпания, отеки, зуд.Как определить наличие глицерина в продуктах?Читать состав: в нем может указываться Е422 или «глицерин».Обращать внимание на текстуру – если продукт слишком мягкий, влажный и долго не сохнет, в нем может присутствовать глицерин.«Если вы видите Е422 в составе продукта или напитка – это еще не повод паниковать. Но если у вас имеются проблемы с почками или ЖКТ, случаются скачки давления, – его присутствие в рационе нужно ограничить. Кроме того, возможна индивидуальная непереносимость вещества, из-за которой еда и напитки с ним провоцируют появление негативных реакций».Врач предупреждает: одна из самых больших угроз пищевого глицерина для здоровья связана с его присутствием в вейпах – при нагревании в электронных сигаретах он может образовывать акролеин: данное вещество, раздражающее дыхательные пути, может быть токсичным.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки