Добавки в еде: что такое пищевой глицерин и нужно ли его опасаться

Пищевой глицерин опасен прежде всего при употреблении большом количестве, – особенно для детей.

Британское издание The Guardian опубликовало данные медицинского исследования, авторы которого предупредили: дети до 8 лет, употребляющие пищевой глицерин с едой или напитками, могут пострадать от нежелательных сбоев в работе организма. В частности, этот компонент может провоцировать нарушение сознания и падение уровня сахара в крови.

Что такое пищевой глицерин? Этот вопрос MedikForum.ru адресовал врачу-гастроэнтерологу Александре Алисовой

«Пищевой глицерин или Е422 – это густая прозрачная жидкость без запаха, получаемая из жиров. Он достаточно широко используется в пищевой промышленности: как добавка в продуктах питания он удерживает влагу и предотвращает высыхание, а также улучшает текстуру, обеспечивает необходимую вязкость. Кроме того, способствует продлению срока годности».

Как его производят?

Из растительных масел (кокосового, пальмового, соевого) – путем гидролиза;
Гораздо реже – из животных жиров.

В каких продуктах можно встретить пищевой гицерин?

Кондитерские изделия: зефир, мармелад, торты, муссы, желе, жевательные конфеты;
Хлебобулочные продукты: добавляется для мягкости;
Алкогольные напитки: ликеры, настойки;
Неалкогольные напитки: газировка, кисели, коктейли;
Молочные продукты: йогурты, творожные десерты.

«Также пищевой глицерин может присутствовать в лекарствах и БАДах: например, сиропах от кашля, мягких капсулах».

Нужно ли его опасаться?

Риск навредить организму связан, прежде всего, с употреблением высоких доз такой добавки.

Чем это опасно:

Возможны проблемы с ЖКТ

«Употребление его большого количества (более 25–50 граммов в сутки) может вызвать диарею, вздутие и тошноту».

Обезвоживание

Пищевой глицерин обладает свойством притягивать воду и оказывать слабительный или мочегонный эффект. После его употребления организм может интенсивно терять жидкость и вместе с нею электролиты, что способно негативно влиять на функции органов и вызывать ухудшение самочувствия.

Негативное влияние на почки

У людей с почечной недостаточностью избыток глицерина может ухудшить состояние. Вызываемый им мочегонный эффект способствует их перегрузке.

Аллергические реакции

Возможны кожные высыпания, отеки, зуд.

Как определить наличие глицерина в продуктах?

Читать состав: в нем может указываться Е422 или «глицерин».
Обращать внимание на текстуру – если продукт слишком мягкий, влажный и долго не сохнет, в нем может присутствовать глицерин.

«Если вы видите Е422 в составе продукта или напитка – это еще не повод паниковать. Но если у вас имеются проблемы с почками или ЖКТ, случаются скачки давления, – его присутствие в рационе нужно ограничить. Кроме того, возможна индивидуальная непереносимость вещества, из-за которой еда и напитки с ним провоцируют появление негативных реакций».

Врач предупреждает: одна из самых больших угроз пищевого глицерина для здоровья связана с его присутствием в вейпах – при нагревании в электронных сигаретах он может образовывать акролеин: данное вещество, раздражающее дыхательные пути, может быть токсичным.

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