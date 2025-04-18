Московские кондитеры продают куличи с дубайским шоколадом: кому он вреден

На полках столичных магазинов в преддверии Пасхи появилась выпечка с «трендовым» дубайским шоколадом – чем он отличается от обычного?На тот факт, что московские кондитеры начали продавать куличи с дубайским шоколадом, обратили внимание СМИ. Мода на этот продукт возникла недавно – он позиционируется как элитный и по-особенному вкусный.Но насколько хорошим и качественным является дубайский шоколад на самом деле?«Дубайский шоколад – это не конкретный сорт какао-бобов, а маркетинговое название для лакомства, производимого в ОАЭ», - заметила в беседе с MedikForum.ru диетолог Василиса Пономарева.В чем его особенность:Содержит высокий процент какао (от 70%);Отличается гладкой текстурой за счет особой технологии конширования (длительного вымешивания).Чем отличается от обычного шоколадаСостав: в дубайском шоколаде вместо сахара может использоваться финиковый сироп или мед.Добавки: может содержать шафран, пищевую золотую пудру, орехи пекан, кардамон.Упаковка: часто продается в подарочных коробках с восточным дизайном.Почему он стал популярным в РоссииИз-за необычного вкуса – восточные специи придают шоколаду экзотические ноты, и это многим нравится;Из-за влияния соцсетей – в большой степени буму на такой шоколад поспособствовали именно они: блогеры активно рекламируют лакомство как уникальное, и это у многих людей вызывает любопытство и желание попробовать.Из-за ассоциации с роскошью – Дубай воспринимается как символ богатства, и желание приобщиться к нему мотивирует приобрести или попробовать продукт.Польза и риски: кому можно, а кому стоит избегатьПлюсы дубайского шоколада:Насыщенность антиоксидантами – благодаря высокому содержанию какао. В частности, какао содержит флавоноиды и полифенолы, защищающие клетки от повреждений, снижающие воспаление, укрепляющие сосуды и улучшающие работу сердца.Меньше сахара – в некоторых видах этого лакомства столовый сахар заменяют финиковым сиропом, которому свойствен более низкий гликемический индекс.Присутствие полезных добавок – шафран улучшает настроение, кардамон помогает пищеварению.Возможные риски его употребления:Аллергия: редкие для российской кухни компоненты (например, золотая пудра или орехи макадамия) могут провоцировать симптомы аллергии или непереносимости.Высокая калорийность: обилие какао, жирных сливок и орехов может делать такой шоколад гораздо более калорийным, чем обычныйПодделка: нарваться на фальсификат в попытках приобрести дубайский шоколад можно запросто – недобросовестные торговцы под его видом часто продают гораздо менее качественный и совсем не элитный шоколад с ароматизаторами.Кому противопоказан?Людям с сахарным диабетиком – у них даже продукт с финиковым сиропом вместо сахара может создавать чересчур высокую гликемическую нагрузку на организм.Маленьким детям – из-за экзотических ингредиентов дубайский шоколад с большой вероятностью может вызвать у них аллергию.Людям с непереносимостью лактозы – многие сорта такого шоколада содержат сухое молоко.«Дубайский шоколад можно попробовать в рамках гастрономического эксперимента – для повседневного употребления это далеко не самый полезный десерт: он слишком насыщенный, жирный и калорийный. Помните: даже самое дорогое и качественное лакомство следует есть исключительно умеренно и дозированно».

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