Московские кондитеры продают куличи с дубайским шоколадом: кому он вреден
На тот факт, что московские кондитеры начали продавать куличи с дубайским шоколадом, обратили внимание СМИ. Мода на этот продукт возникла недавно – он позиционируется как элитный и по-особенному вкусный.
Но насколько хорошим и качественным является дубайский шоколад на самом деле?
«Дубайский шоколад – это не конкретный сорт какао-бобов, а маркетинговое название для лакомства, производимого в ОАЭ», - заметила в беседе с MedikForum.ru диетолог Василиса Пономарева.
В чем его особенность:
Содержит высокий процент какао (от 70%);
Отличается гладкой текстурой за счет особой технологии конширования (длительного вымешивания).
Чем отличается от обычного шоколада
Состав: в дубайском шоколаде вместо сахара может использоваться финиковый сироп или мед.
Добавки: может содержать шафран, пищевую золотую пудру, орехи пекан, кардамон.
Упаковка: часто продается в подарочных коробках с восточным дизайном.
Почему он стал популярным в России
Из-за необычного вкуса – восточные специи придают шоколаду экзотические ноты, и это многим нравится;
Из-за влияния соцсетей – в большой степени буму на такой шоколад поспособствовали именно они: блогеры активно рекламируют лакомство как уникальное, и это у многих людей вызывает любопытство и желание попробовать.
Из-за ассоциации с роскошью – Дубай воспринимается как символ богатства, и желание приобщиться к нему мотивирует приобрести или попробовать продукт.
Польза и риски: кому можно, а кому стоит избегать
Плюсы дубайского шоколада:
Насыщенность антиоксидантами – благодаря высокому содержанию какао. В частности, какао содержит флавоноиды и полифенолы, защищающие клетки от повреждений, снижающие воспаление, укрепляющие сосуды и улучшающие работу сердца.
Меньше сахара – в некоторых видах этого лакомства столовый сахар заменяют финиковым сиропом, которому свойствен более низкий гликемический индекс.
Присутствие полезных добавок – шафран улучшает настроение, кардамон помогает пищеварению.
Возможные риски его употребления:
Аллергия: редкие для российской кухни компоненты (например, золотая пудра или орехи макадамия) могут провоцировать симптомы аллергии или непереносимости.
Высокая калорийность: обилие какао, жирных сливок и орехов может делать такой шоколад гораздо более калорийным, чем обычный
Подделка: нарваться на фальсификат в попытках приобрести дубайский шоколад можно запросто – недобросовестные торговцы под его видом часто продают гораздо менее качественный и совсем не элитный шоколад с ароматизаторами.
Кому противопоказан?
Людям с сахарным диабетиком – у них даже продукт с финиковым сиропом вместо сахара может создавать чересчур высокую гликемическую нагрузку на организм.
Маленьким детям – из-за экзотических ингредиентов дубайский шоколад с большой вероятностью может вызвать у них аллергию.
Людям с непереносимостью лактозы – многие сорта такого шоколада содержат сухое молоко.
«Дубайский шоколад можно попробовать в рамках гастрономического эксперимента – для повседневного употребления это далеко не самый полезный десерт: он слишком насыщенный, жирный и калорийный. Помните: даже самое дорогое и качественное лакомство следует есть исключительно умеренно и дозированно».
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