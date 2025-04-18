Врач предупредила о вреде массового увлечения упражнениями Кегеля

Упражнения Кегеля не нужно делать всем без исключения, так как оно может не помочь, а навредить, считает врач-физиотерапевт Аманда Нери.Нери отметила, что упражнения Кегеля очень полезны: они помогают при беременности, пролапсе, недержании и многих других проблемах. Однако делать их ради профилактики не нужно, считает врач. Особенно опасно, по ее мнению, следовать инструкциям сомнительных экспертов из социальных сетей.«Чрезмерное или неправильное выполнение упражнений может привести к гипертонусу тазового дна, то есть к перенапряжению интимных мышц. Это может спровоцировать боль, затруднения при мочеиспускании или дефекации и даже сексуальную дисфункцию», — заявила Нери.При этом специалистка подчеркнула, что при правильном подходе упражнения Кегеля могут улучшить контроль над мочевым пузырем, снимают боль в спине, тазе или в плечах.Ранее физиотерапевт и эксперт по женскому здоровью Сара Перси рассказала, что упражнения Кегеля вредны для сексуальной жизни. По ее словам, если переусердствовать с тренировками, может появиться боль при половом контакте.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки